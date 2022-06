Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Un webinaire Vietnam – Japon sur les industries de soutien se tiendra les 5 et 6 juillet prochain.

L'événement sera organisé conjointement par l'Agence de la promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Bureau du Commerce du Vietnam au Japon et le Centre ASEAN-Japon (AJC).



Il aidera les entreprises vietnamiennes spécialisées dans les industries de soutien à développer leurs liens et des opportunités d'exportation vers le Japon.



Ces dernières années, les entreprises vietnamiennes des industries de soutien se sont développées progressivement en quantité et en qualité, tout en s'impliquant davantage dans les chaînes de production mondiales.



En effet, le nombre d'entreprises des industries de soutien représente actuellement près de 4,5% du nombre total d'entreprises de l’industrie de la transformation et de la fabrication. Avec un chiffre d’affaires total de plus de 900.000 milliards de dongs, les entreprises des industries de soutien représentent près de 11% du montant total de l’industrie de la transformation et de la fabrication. -VNA