Le président Vo Van Thuong (1er à gauche) remet le prix principal du Prix VinFuture 2023 aux scientifiques lauréats. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong a souligné la mission importante des scientifiques dans la recherche de solutions mondiales pour un développement nouveau, durable et humain, au milieu de changements rapides et de nombreux risques et défis auxquels le monde est confronté.

S'adressant à la cérémonie de remise du Prix VinFuture 2023, tenue le 20 décembre à Hanoï, le président vietnamien a déclaré que ce prix, avec une vision et une approche mondiales, avait créé une connectivité étendue avec les communautés scientifiques mondiales.



Il a souligné que pour réaliser les aspirations d'un pays prospère et heureux, le Vietnam doit débloquer des ressources et surmonter tous les défis, y compris les défis mondiaux et nationaux. Dans ce parcours, les sciences, les technologies et l’éducation et la formation sont considérées comme la principale politique nationale et comme des cibles et des moteurs importants pour un développement rapide et durable.



Les sciences et les technologies devraient créer un développement socio-économique exceptionnel, augmenter la productivité, renforcer la force nationale et améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple, a déclaré le chef de l’État, notant que les solutions scientifiques utiles constituent toujours de bonnes références pour le Vietnam. "Un Vietnam prospère et fort, fondé sur les sciences et les technologies, contribuera davantage à la région et au monde", a-t-il déclaré.



Le Prix VinFuture 2023, sur le thème «Rejoindre les efforts mondiaux », affirme sa réputation internationale en recevant 1 389 nominations, soit le triple du nombre de la première saison.

Le Prix VinFuture se compose de quatre prix prestigieux décernés chaque année. Le plus prestigieux est le Grand Prix VinFuture d’une valeur de trois millions de dollars, ce qui en fait l'un des prix annuels les plus importants au monde. En outre, il existe trois prix spéciaux, d'une valeur chacun de 500 000 dollars, spécifiquement dédiés à honorer les femmes innovatrices, les innovateurs des pays en développement et les innovateurs ayant des réalisations exceptionnelles dans des domaines émergents.



La Fondation VinFuture, créée à l'occasion de la Journée internationale de solidarité le 20 décembre 2020, est une organisation à but non lucratif cofondée par le milliardaire Pham Nhat Vuong et son épouse Pham Thu Huong. L'activité principale de la Fondation consiste à décerner le Prix VinFuture annuel, qui récompense les innovations scientifiques et technologiques transformatrices capables d'apporter des changements positifs significatifs dans la vie de millions de personnes dans le monde. -VNA