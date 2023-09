Les exportations de riz au cours des huit premiers mois de 2023 ont atteint 5,81 millions de tonnes, le niveau le plus élevé jamais enregistré, et en hausse de 21,4 % en glissement annuel. Cela a porté la valeur des exportations de riz en 8 mois à près de 3,16 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 35,7%.