Les crues soudaines ont apporté une grande quantité de boues, de roches et de déchets dans le bourg de Muong Xen, province de Nghê An (Centre). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l’un des pays les plus durement touchés par le changement climatique. La stratégie pour faire face aux catastrophes naturelles et minimiser de manière proactive les dommages doit se faire au niveau macro et avec une vision à long terme.



Le 2 octobre, les crues brusquement survenues dans trois provinces du Centre de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh ont fait huit morts, endommagé environ 200 maisons et inondé plus de 14.000 autres. Plus de 2.000 familles doivent être relogées. Tels sont les chiffres donnés par le Bureau permanent du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.



Les pluies diluviennes ont aussi détruit des dizaines de milliers d’hectares de cultures, d’arbres fruitiers et tué des centaines d’animaux et de volailles. De nombreux ouvrages comme écoles, ponts, poteaux électriques, routes, canaux… ont été détériorés.



Le district de Ky Son de la province de Nghê An est la localité la plus touchée, avec 14 maisons écoulées, et une centaine d’autres inondées ou endommagées. La circulation est totalement bloquée. Les crues ont aussi isolé les deux communes de Tây Son et Tà Ca.



Plus tôt, en septembre, le super-typhon Noru avait frappé la région du Centre, accompagné de pluies torrentiels, de vents forts et des glissements de terrain, affectant la production économique locale et la vie des habitants.



Les catastrophes s’enchaînent



Cette année, les catastrophes naturelles sont particulièrement inhabituelles et imprévisibles. Durant les huit premiers mois de l’année, dans tout le pays, on a compté plus de 100 fortes pluies, inondations, crues soudaines, glissements de terrain ; près de 130 orages ; plus de 140 tremblements de terre… Elles ont causé une perte économique estimée à environ 4.044 milliards de dôngs.



“Ces cinq dernières années, les dégâts causés par les catastrophes naturelles dans notre pays ont été très graves”, estime le directeur général de l’Autorité de gestion des catastrophes, Trân Quang Hoài.



Selon le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques des catastrophes (UNDRR), ces 20 dernières années, dans le monde, les catastrophes naturelles ont augmenté d’environ 75%, tuant plus d’un million de personnes et en affectant plus de 4 milliards, provoquant des pertes économiques de près de 3.000 milliards d’USD, dont plus de 13.000 morts et des dommages de plus de 6,4 milliards d’USD au Vietnam.



Stratégie globale



Selon un récent rapport de l’Administration de la météorologie et de l’hydrologie, la Mer Orientale pourrait accueillir cinq à six tempêtes ou dépressions tropicales jusqu’à la fin de l’année, dont deux voire quatre susceptibles d’affecter directement notre pays.



Face aux calamités naturelles inhabituelles et imprévisibles, il faut des mesures complètes et à long terme. Ainsi, le gouvernement vietnamien s’est fixé comme objectif une réduction de 30% du nombre de victimes des catastrophes naturelles dont l’échelle et l’intensité équivalent celles dans la période 2015-2020. En particulier, les provinces du Centre et des hauts plateaux du Centre, qui sont les plus touchées.



Trân Quang Hoài déclare que pour une bonne prévention des catastrophes naturelles dans cette région, il est nécessaire d’améliorer la capacité de prévision et d’alerte. Parallèlement, on doit finir rapidement le programme de classement des zones à risque de catastrophes, et construire une carte détaillée au niveau de la commune sur les glissements de terrain et les crues.



De plus, il est nécessaire d’utiliser efficacement le fonds de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et de mettre en œuvre les scénarios de prévention.



Sur la base de la Stratégie nationale de prévention et d’atténuation des catastrophes naturelles jusqu’en 2020, le Premier ministre a rendu le 17 mars 2021 la décision N°379 approuvant la Stratégie nationale de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles jusqu’en 2030, avec vision 2050.



Le fil rouge de ce document : la prévention des catastrophes est une tâche importante de l’ensemble du système politique, la responsabilité et l’obligation de chaque personne et de l’ensemble de la société, comprenant trois phases : prévention, réponse et reprise après sinistre.



Concrètement, l’objectif est de réduire de 50% d’ici 2030 le nombre de victimes des crues et glissements de terrain par rapport à la période 2011-2020. Ensuite, les pertes économiques ne devront pas dépasser 1,2% du PIB. Le cadre de lois et de politiques sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a été complété pour une meilleure synchronisation et cohérence.-CVN/VNA