Entretien entre le président Vo Van Thuong et son homologue italien Sergio Mattarella . Photo: VNA







Rome (VNA) – Le 26 juillet, la visite du président Vo Van Thuong en Italie continue d'être largement couverte par la presse italienne.

L'article "Italie-Vietnam : la visite du président Vo Van Thuong renforce les relations bilatérales" de l'agence de presse Agenzia Nova souligne que la visite d'État du président vietnamien à Rome, où il a rencontré son homologue Sergio Mattarella et la Première ministre Giorgia Meloni, renforce davantage les relations bilatérales à l’occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et du 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Lors de l’entretien avec le président vietnamien, le président italien Sergio Mattarella a annoncé la ratification de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA), soulignant que le Vietnam est considéré comme un pivot de l'Indo-Pacifique, ouvrant ainsi la voie à une coopération croissante entre l'Europe et le Vietnam. Cette annonce a été accueillie par le chef de l'Etat vietnamien, car elle permettra d'accroître significativement la coopération économique à l'avenir. Les deux dirigeants ont discuté de différents secteurs, de la 4e industrie à la transition écologique, de la science à la protection du patrimoine artistique.

Après la rencontre avec le président Vo Van Thuong, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé que les deux pays renforçaient la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l’énergie, de la culture, des sciences et de la sécurité. La Première ministre a souligné que les deux pays avaient un grand potentiel pour élargir leur coopération, et s'est engagé à travailler avec le Vietnam pour renforcer le partenariat stratégique afin de surmonter les défis actuels du monde et de la région. Les deux dirigeants ont également discuté de l'impact du conflit en Ukraine sur la stabilité et la sécurité alimentaire et énergétique de la région.

La visite de Vo Van Thuong est significative car il s’agit de la première tournée d’un président vietnamien en Italie depuis sept ans, a conclu l’article.

Le président Vo Van Thuong rencontre la Première ministre Giorgia Meloni. Photo: VNA



En outre, l'article "Cultiver des relations à long terme : la diplomatie populaire contribue à promouvoir les relations Italie-Vietnam" du journal marx21 a passé en revue le développement des relations bilatérales depuis les années 1930. Au 21e siècle, le Vietnam est devenu une destination prisée pour les touristes et les hommes d'affaires italiens. De nombreuses universités italiennes accueillent et forment chaque année un grand nombre d'étudiants vietnamiens. La demande d'élargissement des échanges entre les deux pays a créé des conditions favorables pour que l'italien et le vietnamien soient officiellement introduits dans la formation en tant que langues étrangères.

Selon l'article, les relations entre l'Italie et le Vietnam se sont développées de manière active, complète et profonde dans tous les domaines au cours des dernières décennies.

En même temps, l'article "Opportunités de l'Italie au Vietnam avec la visite du président Vo Van Thuong" estime que cette visite est l’occasion de promouvoir la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine de l’économie, sur la base des dernières moteurs économiques et géopolitiques mondiales.

Dans le dernier rapport sur les exportations de Sace (Sace Export Report), le Vietnam a été désigné comme l'un des pays les plus prometteurs pour les exportations italiennes. Les exportations devraient augmenter de 6,9% en 2022 et de 7,7% en 2023.

L'Italie considère le Vietnam comme un pays prioritaire pour le développement des relations en Asie du Sud-Est. Les deux pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement lors des forums multilatéraux pour assurer la paix, la stabilité, la sécurité et le respect du droit international. Dans les années à venir, l'Italie aura une opportunité en or de renforcer ses relations diplomatiques avec le Vietnam, une économie dynamique et en développement constant. -VNA