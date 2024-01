La présidente de l'Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV), Poldi Sosa Schmidt. Photo : VNA

Buenos Aires, 10 janvier (VNA) – La culture sert toujours de passerelle entre les nations, favorisant des liens plus étroits entre elles, a déclaré la présidente de l'Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV), Poldi Sosa Schmidt, dans une récente interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information à Buenos Aires.Connu comme un grand ami du peuple vietnamien, Poldi Sosa a consacré 27 ans depuis la création de l'ICAV à présenter et vulgariser avec passion l'histoire, la culture et le peuple vietnamiens auprès du peuple argentin.En 1967, Poldi Sosa part travailler au Royaume-Uni, où elle en apprend davantage sur la guerre du Vietnam. Plus tard, elle rejoint activement les mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam, aux côtés de jeunes et d’étudiants au Royaume-Uni et en France. Bien qu'elle ait passé de nombreuses années en Europe, au Chili, à Cuba et qu'elle soit finalement retournée dans son pays natal en Argentine, elle garde toujours l'impression de l'esprit indomptable de la lutte du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers.En visite au Vietnam pour la première fois en 1997, elle a été invitée par l'Union des femmes vietnamiennes à assister à son huitième Congrès pour honorer sa contribution au mouvement de solidarité avec le Vietnam et les femmes vietnamiennes en particulier.À son retour du Vietnam, elle a créé l'ICAV le 18 décembre 1997, avec 25 membres partageant une profonde affection pour ce pays d'Asie du Sud-Est. La mission de l'ICAV est d'introduire la culture argentine au Vietnam et vice versa.Après avoir effectué près de 30 voyages au Vietnam avec des amis argentins à l'invitation de dirigeants vietnamiens et d'organisations de masse, elle s'est dite ravie d'avoir été témoin de la transformation rapide et miraculeuse du Vietnam au cours des trois dernières décennies sous la direction du Parti communiste du Vietnam.Tout en soulignant l'importance de diffuser les images, le peuple et la culture du Vietnam, Poldi Sosa a affirmé qu'aux côtés de la diplomatie politique, économique et commerciale, la diplomatie culturelle et populaire joue un rôle crucial dans le renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les nations.Elle a reçu l'Ordre de l'amitié de l'État vietnamien lors d'une visite officielle en Argentine en avril 2023 du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Selon l'Union vietnam ienne des organisations d'amitié, l'ICAV a organisé des visites au Vietnam pour 21 délégations composées de parlementaires, de médecins, d'avocats, de professeurs d'université et de militants sociaux d'Argentine entre 1997 et 2019 afin d'avoir un aperçu de son histoire, de sa culture et de son développement socio-économique. - VNA