Gia Lai (VNA) - Dans la province de Gia Lai, sur les hauts plateaux du Centre, les femmes Bahnar conservent encore leurs pratiques ancestrales, notamment celle du tissage de brocatelle.

Le village de Po Nang, commune de Tú An, chef-lieu d’An Khê, est connu pour ses belles étoffes traditionnellement tissées. C’est en 2017 que les femmes villageoises ont décidé de se regrouper. "Les prix des articles artisanaux étant plus élevés que ceux des produits industriellement fabriqués en masse, nous avions du mal à trouver des débouchés. C’est pour cela que nos compétences ont été mutualisées et que notre groupe s’est formé", explique Hô Thi Viên, cheffe du Groupe de tissage traditionnel de la commune de Tú An.



Selon l’artisane octogénaire Ðinh Thi Puôt, "cet artisanat demande de l’habileté et de la patience. Il faut souvent consacrer un mois pour tisser un tissu complet. Mais je n’ai de cesse d’encourager les femmes à apprendre le métier afin de préserver notre culture, ce trait particulier des femmes Bahnar notamment".



Alors que la pratique du métier reste la même, les produits, eux, évoluent. En effet, une partie de la fabrication est destinée aux touristes, combinant habilement motifs traditionnels et modernes. La brocatelle répond aujourd’hui aux critères du programme "À chaque commune son produit" (OCOP). Ainsi, les autorités locales s’engagent à aider les productrices dans le développement de leur métier et la commercialisation des marchandises.



"Cela préserve à la fois l’identité culturelle nationale tout en augmentant les revenus des populations locales, dans l’espoir de leur apporter une vie prospère", indique Trân Thanh Canh, président du Comité populaire de la commune de Tú An. -CVN/VNA

Hô Thi Viên (droite) et une artisane âgée du village de Po Nang.

L’artisane Ðinh Thi Puôt transmet le métier de tissage traditionnel aux plus jeunes.

Une artisane de Po Nang devant son métier à tisser.