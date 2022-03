Un patrimoine culturel à la Cité impériale de Huê. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de Conférence culturelle nationale sur la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti ayant lieu en novembre 2021, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a demandé plus d'attention à la préservation, à l'embellissement et à la promotion des valeurs culturelles nationales, des valeurs culturelles matérielles comme immatérielles des minorités ethniques, en s’imprégnant de la quintessence de la culture contemporaine.

Selon le professeur agrégé et docteur Tong Trung Tin, directeur de l'Institut archéologique de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, en prêtant attention à la conservation, à l'embellissement et à la promotion des valeurs culturelles nationales, les valeurs culturelles matérielles comme immatérielles doivent être établis de manière intégrale et drastique afin de pouvoir mettre en œuvre les politiques du Parti et de l'État dans le domaine de la culture.

Situé sur la colline de Trau, à 7km à l’ouest du centre-ville Phan Rang, Po Klong Garai est considéré comme la plus belle et la plus grandiose des tours de Cham au Vietnam actuellement. Photo: VNA

« Nous devons être profondément conscients des valeurs humaines et surtout des valeurs politiques portées par la culture », a-t-il déclaré.

« Il s'agit ensuite de perfectionner le système des documents juridiques dans la mise en œuvre des politiques de protection et de préservation des patrimoines culturels nationals », a-t-il ajouté.-VNA