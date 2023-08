Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une conférence s’est tenue le 16 août à Hô Chi Minh-Ville pour présenter la 134e Foire d’importation et d’exportation de Chine ou Foire de Canton 2023.La Foire de Canton est la plus grande foire commerciale qui a lieu chaque printemps et automne à Guangzhou, en Chine. Elle est un événement semestriel pour presque tout ce qui importe et exporte avec la Chine. Plus de 25.000 exposants viennent du monde entier pour assister à ce marché semestriel à Guangzhou qui se déroule depuis 1957.La 134e édition devra avoir lieu en octobre, couvrant 1,55 million de m² avec 74.000 pavillons.Selon Zhang Sihong, vice-président du Centre chinois du commerce extérieur (CFTC), la foire est un rendez-vous des fournisseurs et acheteurs et une plateforme idéale pour introduire de nouveaux produits, découvrir de nouveaux marchés et rechercher de nouveaux clients.Une variété de produits seront présentés lors de l'événement, notamment des appareils électroniques et électroménagers, des équipements de télécommunications, des matériaux de construction, des vêtements, des produits alimentaires et pharmaceutiques, a-t-il dit, ajoutant que le nombre d’entreprises vietnamiennes participantes augmentait d'année en année.La Chine est le plus grand partenaire commercial parmi les quelque 200 pays et territoires qui entretiennent des relations d'import-export avec le Vietnam. De son côté, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le huitième partenaire commercial du pays voisin dans le monde.Au cours du premier semestre de cette année, le commerce entre le Vietnam et la Chine a atteint plus de 75,5 milliards de dollars. Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers la Chine sont les téléphones portables et leurs composants, les ordinateurs et leurs composants, le pétrole brut, le charbon, les fruits de mer, les produits agricoles et les chaussures. -VNA