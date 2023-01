Des étudiants de la ville de Dà Nang s'intéressent à la souveraineté de la mer et des îles de la Patrie.

Photo : Tuôi Tre/CVN

Hanoï (VNA) - Hoàng Sa (Paracel) est présenté aux étudiants dans une exposition intitulée "La jeunesse avec la mer et les îles de la Patrie", qui se tient à l'université Dông A du 7 au 12 janvier, dans la ville de Dà Nang (Centre).



L’exposition intitulée "La jeunesse avec la mer et les îles de la Patrie" est organisée par le Comité populaire du district de Hoàng Sa (relevant de la ville de Dà Nang, Centre) en collaboration avec le commandement de la IIIe Région navale et la section municipale de l'Union des jeunes communistes de la ville de Dà Nang. L’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée traditionnelle des élèves et étudiants vietnamiens (9 janvier).



La nouveauté de cette exposition est que la partie consacrée à Hoàng Sa (appartenant au Comité populaire du district de même nom) comprend des images du commandement de la région navale IIIe, qui protège la souveraineté nationale dans cette région maritime stratégique du pays. Plus précisément, cette unité gère et protège la région maritime allant de Quang Binh à Binh Dinh incluant des îles Côn Co, Ly Son et Hoàng Sa.



L’exposition présente des images, cartes et documents sur la souveraineté du Vietnam pour Hoàng Sa et sur l’exploitation de ses ressources maritimes, en particulier à travers les images prises par des journalistes spécialistes de la mer et des îles vietnamiennes.



Une centaine de documents



Les organisateurs ont expliqué qu'il y a plus de 140 documents et images exposés sous trois thèmes : l’histoire relative à l'établissement de la souveraineté du Vietnam sur Hoàng Sa, la défense de la souveraineté du Vietnam sur la mer et les îles dans le passé, la relation d’aujourd’hui entre la jeunesse, la mer et les îles de la Patrie.



Lê Tiên Công, directeur du Centre d’exposition consacré à Hoàng Sa, déclare que la sensibilisation sur la protection de la souveraineté de la mer et des îles est l'une des tâches principales et régulières du centre.



À travers cette exposition, les organisateurs mettent en lumière des documents et images authentiques montrant les aspirations de jeunesse pour la mer et les îles du pays.



"Il s'agit d'une activité significative en ce début d'année, l’intérêt des jeunes pour la mer et les îles de leur patrie, en particulier Hoàng Sa est très important. Les images qui constituent l’exposition sur les sentiments et les responsabilités des jeunes envers la mer et les îles de la Patrie sont soigneusement sélectionnées par le personnel du Centre d’exposition de Hoàng Sa, par les établissements concernés et par les passionnés du sujet", a déclaré Lê Tiên Công.-CVN/VNA