Un pangolin. Photo d'illustration: Internet.

Hanoï (VNA) - Un total de 48 animaux sauvages ont été sauvés avec succès en décembre 2019 grâce à une étroite coordination entre l'organisation non gouvernementale Éducation pour la Nature du Vietnam (Education for Nature - Vietnam - ENV) et les agences concernées.

Les animaux comprenaient 20 singes, 13 pangolins, huit tortues de montagne, trois chats sauvages, un python et d’autres.

Le 17 décembre, la police de Hanoï avait saisi 13 pangolins. Ces animaux ont été transportés au Centre de sauvetage des pangolins et prédateurs à la forêt nationale de Cuc Phuong, province de Ninh Binh (Nord).

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), ces dernières années, le Vietnam est devenu un «point chaud» du braconnage et du trafic d’espèces sauvages. Le pays abrite divers animaux en danger, dont plus de 400 espèces inscrites au Livre rouge du Vietnam. -VNA