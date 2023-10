Photo : VNA

Hanoï, 5 octobre (VNA) - Plus de 4,96 millions de véhicules dans tout le pays ont été munis d' étiquettes de télépéage (ETC), soit 96 % du nombre total de véhicules enregistrés pour utiliser le service, a rapporté le ministère des Transports.Selon le ministère, les 155 postes de péage du pays ont été équipés de dispositifs ETC continus sur un total de 893 voies à péage.Le ministère a déclaré que les systèmes ETC fonctionnent de manière fluide et stable, aidant les véhicules à franchir les barrières de péage plus rapidement, ce qui contribue à réduire les embouteillages, même pendant les heures de pointe.Le Département des Routes du Vietnam vient de suggérer au ministère des Transports de proposer au Premier ministre d'autoriser les prestataires de services ETC à piloter le service dans les aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat pour une période de six mois.Le projet pilote devrait maximiser l'efficacité des investissements du système ETC sans escale et fournir une base pour évaluer et finaliser le cadre juridique pertinent, a déclaré le Département des Routes du Vietnam. - VNA