Hanoi (VNA) - Environ 10.000 utilisateurs d’ordinateurs au Vietnam utilisent des systèmes d’exploitation dangereux et près de 3.000 adresses IP (Internet Protocol) ont été liées à des fuites de données, a fait savoir lundi 26 septembre le Centre national de cybersécurité (NCSC).

La grande menace, ce sont les "botnets" : un ensemble de machines zombies tombées sous le contrôle d'un attaquant, via un "ver" ou un cheval de Troie, et exploitées de manière malveillante. Photo: VNA

Ces chiffres ont été enregistrés en plus d’une semaine depuis qu’une campagne appelant à des efforts conjoints dans le cyberespace a été lancée par le NCSC sous l’Autorité de la sécurité de l’information du ministère de l’Information et de la Communication (MIC).Parmi les 20.000 personnes ayant participé à la campagne jusqu’à présent, plus de 13.000 avaient des navigateurs non sécurisés et près de 9.000 adresses IP faisaient partie de botnets, qui sont des réseaux d’ordinateurs malveillants au service de pirates informatiques.Les experts ont déclaré que les utilisateurs d’ordinateurs, d’appareils mobiles et d’appareils intelligents connectés à Internet pourraient devenir des victimes de logiciels malveillants.Le logiciel anti-malware noté par le NCSC est disponible gratuitement sur le portail national du cyberespace, https://khonggianmang.vn, permettant à tous les individus, organisations et entreprises d’examiner les faiblesses de leurs navigateurs et systèmes d’exploitation.Les données du MIC montrent qu’en 2021, plus de 3.300 sites Web du Vietnam ont été infectés par des logiciels malveillants et dégradés. Plus de 700.000 adresses IP dans le pays faisaient partie de botnets chaque mois.Devant ce constat, le MIC a lancé le 14 septembre une campagne appelant tout le monde à s’unir pour éradiquer les logiciels malveillants dans le cyberespace.Cette décision devrait aider à découvrir les ordinateurs hôtes au Vietnam utilisés pour attaquer les systèmes d’information mondiaux, contribuant ainsi à améliorer la réputation du cyberespace du Vietnam et à contribuer à la transformation numérique nationale, a ajouté le NCSC. – VNA