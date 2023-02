17,3 millions de personnes bénéficiaires de l’assurance sociale. Photo: VN Index

Hanoï (VNA) - En janvier 2023, près de 17,3 millions de personnes avaient souscrit à l'assurance sociale, ce qui représente 37,4% des actifs du pays, selon la Sécurité sociale du Vietnam.

Lors de sa récente vidéo-conférence tenue le 13 février, le représentant de la Sécurité sociale du Vietnam a indiqué qu'en 2022, le secteur avait obtenu des résultats très positifs malgré un contexte très difficile, dépassant l'objectif de développement de l'assurance sociale et de l'assurance maladie assigné par le gouvernement.

Selon le rapport présenté à la conférence, fin janvier 2023, le pays comptait près de 17,3 millions de personnes bénéficiaires de l'assurance sociale, soit 37,4% de la population active, en hausse de 648.000 personnes par rapport à la même période de 2022.

Sur ce nombre, plus de 15,8 millions bénéficient de l'assurance sociale obligatoire, plus de 1,4 million de l'assurance volontaire, en hausse respectivement de 4,2% et 0,4% en glissement annuel.

L'assurance maladie couvre plus de 88,9 millions de personnes, en hausse de 5,6% sur un an.

En 2023, le secteur continuera de renforcer la mise en œuvre synchrone de mesures flexibles et efficaces dès le début de l'année, avec quelques objectifs prioritaires: 892.000 personnes de plus souscrivant à l'assurance sociale, 314.000 à l'assurance volontaire et 1,978 million à l'assurance maladie par rapport à 2022. - CPV/VNA