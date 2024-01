Hanoï, 23 janvier (VNA) - Dix-sept provinces du pays recevront près de 15.500 tonnes de riz à allouer aux résidents locaux pendant les prochaines vacances du Têt (Nouvel An lunaire) et pendant la période inter-cultures début 2024, a déclaré le directeur adjoint du Département général des Réserves d'État (GDSR) Nguyen Thi Pho Giang lors d'une conférence de presse tenue le 22 janvier.

Photo : VNA

Le volume comprend 12.876 tonnes de riz pour 17 provinces pendant le Têt et 2.618 tonnes de riz pour cinq provinces, à savoir Gia Lai, Kon Tum, Quang Binh, Dak Lak et Dak Nong, pendant la période inter-cultures.Au 18 janvier, plus de 3.545 tonnes de riz ont été remises à la province de Soc Trang, a indiqué le GDSR, ajoutant que les stocks de riz sont suffisants pour les localités se trouvant dans des situations inattendues et urgentes et pendant le Têt.Le GDSR élabore un plan pour acheter 240.000 tonnes de riz pour les réserves de l'État en 2024. Après avoir reçu l'approbation du Premier ministre, il dirigera les unités pour mettre en œuvre le plan, en garantissant suffisamment de ressources pour mener à bien les tâches conformément aux objectifs prescrits dans le Loi sur la réserve nationale, ainsi que répondre de manière proactive et efficace à toutes les circonstances inattendues et urgentes et prévenir les pénuries alimentaires pendant les périodes entre les récoltes, les catastrophes naturelles et les épidémies.- VNA