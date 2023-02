Le président d l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le président d l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a présidé dans la matinée du 10 février à Hanoï une réunion avec la Commission des affaires étrangères, le Bureau de l'AN et les agences connexes sur les préparatifs de l'organisation de la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires S'exprimant lors de la réunion, Vuong Dinh Hue a déclaré qu'en décembre 2022, le secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) lui avait envoyé un document pour féliciter l'accueil par le Vietnam de la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Hanoï.Selon le chef de l’organe législatif vietnamien, c'est un événement clé de la diplomatie multilatérale de l'AN vietnamienne en 2023, une occasion pour nous de continuer à présenter et à promouvoir l'image du Vietnam et l’AN vietnamienne auprès des amis internationaux. En plus, il a demandé à la Commission des affaires étrangères de l’AN de se préparer au mieux à la conférence prévue en septembre prochain.Le président de l'AN a souligné que l'objectif de cet événement est de renforcer le rôle des jeunes parlementaires et la participation des jeunes aux activités parlementaires ; d’avancer des recommandations sous l’angle de vue des jeunes sur les activités ainsi que l’agenda de l’UIP ; créer un réseau de solidarité ; élargir l'approche des jeunes aux questions d'intérêt commun.C'est aussi l'occasion de promouvoir le mouvement de la jeunesse vietnamienne, le rôle important du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh auprès des amis internationaux.Dans cet esprit, le président de l'AN est tombé d'accord en principe sur le thème de la Conférence portant sur le développement durable. De même, il a souligné le rôle des jeunes parlementaires et des jeunes dans la promotion des objectifs de développement durable, avec l'accent mis sur la transformation numérique, l'innovation et le développement des écosystèmes, la promotion des valeurs culturelles et humaines.En outre, il est possible d'organiser des expositions et de présenter les produits OCOP (chaque commune un produit) du Vietnam en marge de la conférence pour attirer un grand nombre d'entreprises et d'entrepreneurs dans le domaine des start-up et de l'innovation en vue de signature des accords de coopération, a-t-il suggéré.La Conférence mondiale des jeunes parlementaires est un mécanisme créé dans le cadre de l'UIP depuis 2013. Depuis 2014, elle a été organisée annuellement pour créer une plate-forme importante pour les jeunes leaders.-VNA