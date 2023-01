Le général de brigade Nguyen Xuan Kien, directeur de l’Académie de médecine militaire du Vietnam, offre des cadeaux aux deux patients lao des deux greffes de rein. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans la matinée du 9 janvier, l'Hôpital central militaire lao 103 s'est coordonné avec l'Hôpital militaire 103 de l'Académie de médecine militaire du Vietnam pour organiser, à Vientiane, une conférence de presse sur les 2 premiers cas de greffe de rein réussis au Laos avec le soutien et l'aide de l'Hôpital militaire 103 du Vietnam.



Selon le colonel Savangxay Dalasath, directeur de l'Hôpital central militaire lao 103, actuellement, les deux patients se rétablissent bien, les résultats des tests se sont nettement améliorés. Le colonel Savangxay Dalasath a souligné qu'il s'agissait là d'une nouvelle page dans l'histoire du secteur de la santé lao.



Le 31 décembre 2022 a marqué la première fois que des greffes de rein de donneurs vivants ont été réalisées au Laos. Près de 100 membres du personnel médical de l'Hôpital central militaire lao 103, avec le soutien de huit experts de l'Hôpital militaire 103 du Vietnam, ont réalisé avec succès ces greffes de rein à partir de donneurs vivants. Les médecins et infirmières lao ont participé à toutes les étapes.



Le général de brigade Nguyen Xuan Kien, directeur de l’Académie de médecine militaire du Vietnam, a affirmé que le succès de ces deux greffes de rein avait contribué à promouvoir la solidarité entre les deux parties.



A cette occasion, l'Hôpital militaire 103 du Vietnam a fait don à l'Hôpital militaire central lao 103 de 1.000 ensembles de vêtements pour patients et de nombreux médicaments et fournitures pour soutenir la transplantation rénale.-VNA