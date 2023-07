La JSC Hai Au Aviation a réalisé, le 9 juillet, le 1er vol commercial en hydravion transportant 8 passagers du port de Tuân Châu dans la ville d'Ha Long à l'île de Cô Tô dans la province côtière de Quang Ninh (Nord). Photo : VNA



Ce n'est pas seulement la première ligne aérienne au Vietnam opérant vers l'île de Cô Tô, mais aussi le premier vol reliant les îles de Tuân Châu et Cô Tô.



Durant environ 35 minutes de vol, les 8 passagers ont eu l’occasion de contempler la beauté grandiose des baies d’Ha Long et de Bai Tu Long, de magnifiques paysages tels que Ban Sen, Ngoc Vung, Quan Lan, Minh Chau, avec les commentaires d'un guide.



Le service n'accepte pas les enfants de moins de 12 ans, les personnes de plus de 65 ans et les personnes nécessitant une assistance pour voyager.

Actuellement, JSC Hai Au Aviation propose un programme de réduction de 20% du prix pour tous les clients réservant des billets et effectuant des vols aller-retour Tuân Châu-Cô Tô en ce mois de juillet, avec un tarif de 2,4 millions de dongs (environ 100 dollars)/personne.



En 2014, la compagnie avait lancé un service d'hydravion à Tuân Châu, avec 1 à 3 vols aller-retour entre Hanoï et Ha Long, et 5 à 10 vols touristiques au-dessus de la baie d'Ha Long chaque jour.- VNA