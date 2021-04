Photo: VOV

Kien Giang (VNA) - Le 21 avril, le premier musée des ours en peluche au Vietnam, parmi les cinq plus grands musées de l'ours au monde, entrera officiellement en service au Phu Quôc United Center.

Il s'agit de la 8e "maison de l'ours" de la célèbre chaîne Teddy Bear Museum Jeju (République de Corée), gérée et franchisée par JS&F. Avec un investissement de 2 millions d'USD, il affiche plus de 500 versions uniques du célèbre personnage de Teddy Bear suivant les aventures autour du monde de l'explorateur Indiana Jones. Les visiteurs vivront une expérience de classe mondiale.

Photo: VOV

Situé au cœur de la "ville sans sommeil" au Grand World au Phu Quôc United Center, le premier musée des ours en peluche Teddy disposera d’une superficie totale de plus de 1.500 m².



Le bâtiment possèdera une architecture cubique simulant la forme d’un beignet. La statue géante de l'ours en peluche de 15 m de hauteur impressionnera les visiteurs. C'est le symbole typique de tous les musées Teddy du monde.



Seront exposés plus de 500 ours entièrement fabriqués à la main et superbement conçus, ressemblant au premier ours en peluche produit en Amérique au début du XXe siècle. Le premier musée des ours Teddy à Phu Quôc United Center sera le seul musée de l'ours à faire découvrir le monde du célèbre explorateur Indiana Jones, emmenant les visiteurs dans des circuits d’aventures très exotiques.



En particulier, ledit musée sera le seul musée au monde à disposer d'une zone d'exposition spéciale.

Les ours en peluche Teddy vêtus de l'"ao dài". Photo: VOV

Le musée des ours Teddy dispose d'aire de jeux interactifs avec diverses activités adaptées à de nombreuses tranches d’âges (création artisanale, photographie artistique interactive, croquis en direct…).



Le musée des ours Teddy sera pionnier au sein de Vinpearl. Son objectif est d’offrir des expériences de divertissement de classe mondiale au Vietnam contribuant à faire de Phu Quôc United Center une nouvelle destination attrayante en Asie et dans le monde. -CVN/VNA