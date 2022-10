Le général To An Xô, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Police. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement en septembre, tenue le 1er octobre à Hanoï, le général de division To An Xô, chef du bureau du ministère de la Sécurité publique a fourni plus d'informations sur l'avancement des enquêtes des affaires de corruption.

Suivant la direction du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, le ministère de la Sécurité publique se concentre sur les enquêtes dans les délais prévus, dans le principe de primauté de loi et de ne pas passer à côté des criminels, a-t-il déclaré.

Le ministère de la Sécurité publique continuera à élargir l'enquête sur les affaires survenues à Viet A Technologies JSC, au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères et l'affaire de Tan Hoang Minh.

Dans l'affaire de surfacturation des kits de test du COVID-19 chez Viet A Technologies JSC, 28 personnes impliquées ont été interdites d'aller à l'étranger. Des poursuites judiciaires ont été lancées contre 21 personnes du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères concernant les vols de rapatriement des Vietnamiens de pays étrangers pendant la pandémie.

Selon To An Xo, il s'agit d'affaires économiques, de sorte qu'au cours des procédures, le ministère de la Sécurité publique accorde une grande attention à l'enquête ; clarifie les sources financières des personnes afin que les sources d'argent soient bloquée, saisies, tout en minimisant les pertes pour le budget de l'État et des particuliers.



Il a affirmé que c'est un point nouveau dans les affaires économiques. -VNA