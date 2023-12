Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national sur la transformation numérique, a présidé le 28 décembre la 7e réunion, tenue en ligne, pour résumer ses activités en 2023 et déployer ses orientations et ses tâches pour 2024.

Le rapport présenté lors de la réunion indique que le travail de transformation numérique en 2023 a obtenu de nombreux résultats exceptionnels. L'indice national de transformation numérique du Vietnam a augmenté de 48% entre 2020 et 2022, passant de 0,48 à 0,71. En 2023, cet indice devrait atteindre 0,75.

La part de l'économie numérique dans le PIB national va atteindre 16,5 % en 2023. Le taux de développement de l’économie numérique est d’environ 20 %/an, soit le triple du taux de croissance du PIB. En 2023, le Vietnam compte plus de 1 500 entreprises de technologie numérique. Le Vietnam fait partie du groupe des 10 premiers pays en nombre de nouveaux téléchargements d'applications mobiles pendant deux années consécutives (2022, 2023). Le nombre d'utilisateurs sur les plateformes numériques vietnamiennes augmente de 46% par rapport à 2022.



S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la transformation numérique nationale en 2023 était promue dans une direction globale, contribuant positivement au développement socio-économique du pays, avec six résultats principaux tels que la mise en œuvre efficace de l’Année de base de données nationale ; le perfectionnement de l’institution, des mécanismes et des politiques ; le renforcement des services publics en ligne ; l’amélioration des infrastructures numériques ; la garantie de la sécurité du réseau et de la sécurité des informations.

Le Premier ministre a hautement apprécié et loué les efforts et les résultats obtenus, notamment la direction drastique des membres du Comité, la participation et la coordination étroites des ministères, secteurs et localités, la participation efficace des entreprises technologiques et le soutien et participation active des habitants et des entreprises.

Le chef du gouvernement a franchement souligné les lacunes et les faiblesses. L'amélioration de l'environnement juridique, des mécanismes et des politiques sont encore lentes. La qualité des services publics en ligne n’est toujours pas élevée. Le taux de numérisation des documents est encore faible. Le développement des infrastructures numériques reste confronté à de nombreuses difficultés et défis...

Dans les temps à venir, Pham Minh Chinh a demandé au Comité national de transformation numérique et au Comité directeur de la transformation numérique des ministères, secteurs et localités de promulguer d'urgence le Plan de transformation numérique 2024 et d'organiser sa mise en œuvre sur le thème "Développer l’économie numérique avec quatre piliers : industrie des technologies de l'information, numérisation des secteurs économiques, administration numérique, données numériques - moteur important pour un développement socio-économique rapide et durable". Il a aussi ordonné de promouvoir l’édification et l’amélioration de l’institution, des mécanismes et des politiques pour la transformation numérique nationale ; de promouvoir la numérisation des secteurs économiques ; de mettre en œuvre de tâches importantes pour promouvoir fortement la transformation numérique nationale.



Il a demandé de se concentrer sur le développement de plateformes numériques, d’applications numériques, de services numériques...et sur la garantie de la sécurité de l’information et des bases de données, la protection des données personnelles…

Le Premier ministre a cité un certain nombre de tâches de transformation numérique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie de transformation, de l'industrie manufacturière, de l'énergie, de la construction, du développement des parcs industriels.. - VNA