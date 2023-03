Hanoï (VNA) – Sur la base des résultats obtenus pour la période 2015-2019, le projet de déploiement des parcs éco-industriels au Vietnam, dans le cadre du Programme mondial pour les parcs éco-industriels (GEIPP), a contribué à multiplier le modèle de parc éco-industriel au Vietnam, a affirmé le ministère du Plan et de l’Investissement.

Lors d’une récente réunion pour évaluer la mise en œuvre de ce projet en 2022 et élaborer les orientations de 2023 jusqu'à mai 2024, le ministère du Plan et de l’Investissement a estimé que ce projet était conforme à des nombreux engagements du Vietnam, dont ceux de réaliser les objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

La vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, a déclaré que le projet et ses prochaines étapes poseraient des bases solides pour que le Vietnam mobilise des ressources, accélérer le déploiement de ses parcs éco-industriels afin de promouvoir un développement environnemental durable dans la période suivante.

Elle a appelé le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de la Suisse - sponsor du projet - et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à poursuivre leurs soutiens financier et technique, à partager leurs expériences et à accompagner les organes vietnamiens concernés dans l’accélération de la mise en place des parcs éco-industriels.

Les parties prenantes devraient travailler en étroite collaboration pour finaliser les réglementations légales et les normes dans la mise en œuvre de symbioses industrielles et la construction de nouveaux parcs éco-industriels, a-t-elle exhorté.

Appréciant les activités et les réalisations du projet, Werner Gruber, responsable du SECO, a déclaré que le gouvernement suisse et le SECO voulaient toujours soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du projet et discuteraient activement avec les organes compétents pour développer l’étape suivante conformément aux besoins et aux priorités du Vietnam en la matière. Il a aussi exprimé le souhait de continuer d’accompagner le Vietnam dans la multiplication et le développement des parcs éco-industriels.

La prochaine étape du projet se concentrera sur l’élaboration et le perfectionnement des politiques afin de supprimer les obstacles et ainsi promouvoir davantage leur essor et leur développement, a-t-il dit. -VNA