Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Hoang Hiep. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Une cérémonie marquant la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe (IDDRR) et la Journée de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes a eu lieu le 13 octobre à l'école primaire et secondaire de Bai Chay, ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Elle a été organisée par le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, en collaboration avec l'ambassade d'Australie au Vietnam et d'autres partenaires.



Lors de l'événement, le comité d'organisation a remis le premier prix d'un concours d'éloquence en langue anglaise pour les enfants sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique, à un groupe d'élèves du collège d'excellence Thoai Ngoc Hau, de la province d'An Giang (Sud).



A cette occasion, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Hoang Hiep, a souligné les efforts du Vietnam dans la prévention et la lutte contre les catastrophes.



Selon lui, l'ambassade d'Australie au Vietnam a apporté un soutien important au ministère vietnamien durant sa présidence du Comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes au cours de l'année écoulée.

Remise du premier prix d'un concours d'éloquence en langue anglaise pour les enfants sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique, à un groupe d'élèves du collège d'excellence Thoai Ngoc Hau. Photo: VNA



Le Vietnam s'est positionné comme un membre actif et prestigieux de l'ASEAN, et la coopération en matière de gestion des catastrophes constitue un contenu important de la coopération de l'ASEAN concernant le pilier de la communauté socioculturelle du bloc, a-t-il affirmé.



Shantanu Chakraborty, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) et co-président du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe, a déclaré que la prévention, la lutte et la réduction des risques de catastrophe exigeaient l'engagement de tous les pays. La BAD est toujours aux côtés du gouvernement et du peuple vietnamiens afin de gérer et réduire les risques, ainsi que de surmonter les conséquences causées par les catastrophes naturelles, a-t-il affirmé. -VNA