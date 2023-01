Hanoi (VNA) – Un an après la Conférence nationale sur la culture tenue en novembre 2021, le Vietnam a obtenu des résultats positifs dans le développement de ses industries culturelles et créatives.

Le tourisme culturel contribue à créer des valeurs économiques et à conserver la tradition du pays. Photo : VNA

En 2021, soit 75 ans après la première Conférence nationale sur la culture organisée le 24 novembre 1946, s’est a tenue la deuxième. Cette réunion a revêtu une signification très importante, suscitant l’aspiration de toute la nation à passer à une nouvelle ère, celle du développement durable.

Cette 2e Conférence nationale sur la culture a permis des évaluations sur la mise en œuvre des politiques, résolutions et directives du Parti concernant le travail culturel et artistique ces dernières années, ainsi qu’une définition de l’orientation et des tâches clés de la Stratégie de développement de la culture à l’horizon 2030.

La promotion des valeurs patrimoniales du pays est étroitement attachée à la sauvegarde de la culture traditionnelle et au développement de la filière culturelle et créative nationale qui englobe 12 secteurs clés que sont la publicité ; l’architecture ; les logiciels et jeux vidéo ; l’artisanat ; le design ; le cinéma ; l’édition ; la mode ; le spectacle vivant ; les beaux-arts, la photographie et l’exposition ; la télévision et la radio ; ainsi que le tourisme culturel.

Étant un enjeu pour l’avenir de la culture, les industries culturelles contribuent au développement durable en créant des emplois, préservant les valeurs traditionnelles, protégeant l’environnement, améliorant la vie spirituelle des habitants, réduisant l’écart de développement entre les régions du pays.

Avantages concurrentiels

"Un an a passé depuis la 2e Conférence nationale, la vie culturelle du pays a connu de nombreux changements positifs, notamment dans le développement des industries culturelles", a estimé le Pr. associé - Dr. Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

D’après lui, les expériences étrangères montrent que les industries culturelles et créatives (ICC) figurent parmi les outils importants pour créer un "soft power" (puissance douce, manière douce ou pouvoir de convaincre) culturel, comme des outils d’influence sur les plans économique et diplomatique.

"Les expériences de la République de Corée, de la Chine, du Japon ou de nombreux pays occidentaux prouvent que si nous nous concentrons sur le développement des ICC, nous créerons des avantages compétitifs et comparatifs pour promouvoir non seulement les industries culturelles mais aussi d’autres domaines socio-économiques", a-t-il analysé.

En effet, l’année passée a témoigné de grandes mutations survenues dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le tourisme culturel et le cinéma.

Cerise sur le gâteau

La Stratégie de développement des industries culturelles au Vietnam jusqu’en 2030 a fixé l’objectif de mobiliser des ressources dans la société pour former et développer trois centres d’ICC à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités qui abritent des patrimoines culturels et naturels mondiaux de l’UNESCO.

Hanoï, capitale millénaire du Vietnam, est connue pourla densité de ses sites culturels avec 5.922 patrimoines culturels matériels, 1.793 immatériels et 1.350 villages d’artisanat. Plusieurs d’entre eux ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme la Cité impériale de Thang Long, ou reconnus comme sites spéciaux nationaux tels que le Temple de la Littérature, la Citadelle de Cô Loa, les pagodes Tây Phuong, Thây... Il s’agit d’une source abondante de potentialités qui permet à la ville de booster son tourisme culturel. Ces derniers temps, Hanoï s’est concentrée sur l’exploitation et le développement du tourisme culturel, de l’artisanat, du design, du spectacle vivant et de la mode, des secteurs qui figurent parmi les 12 clés des ICC.

Qualifiant de fondamentales les valeurs culturelles qui, une fois bien préservées, permettront de maximiser le tourisme culturel, ces dernières années, Dà Nang (Centre) a organisé de nombreuses activités culturelles et festives au bord de la rivière Hàn, ainsi que des arts du spectacle au service des touristes dans ses arrondissements et districts.

Le tourisme culturel a contribué à faire de la ville l’une des plus attrayantes destinations du pays. Au cours des dix premiers mois de 2022, Dà Nang a accueilli près de 3,1 millions de voyageurs, soit une augmentation de 182,4% par rapport à la même période de 2021. Les recettes provenant des services d’hôtellerie-restauration ont atteint plus de 15.114 milliards de dôngs, en hausse de 78%.

Hô Chi Minh-Ville est considérée comme l’un des plus grands centres cinématographiques du pays. Le nombre de sociétés de production et de distribution opérant dans le 7e art n’a cessé d’augmenter au fil des années, passant de 674 en 2015 à 834 en 2019. Il s’agit à 98% d’entreprises privées. En 2019, l’industrie cinématographique a contribué à hauteur de 0,35% au PIB régional de la mégapole du Sud.

Avenir radieux du cinéma

2022 est considérée comme une année florissante pour la filière culturelle et créative nationale. Photo : CTV/CVN

Un fait marquant de l’année passée dans ce secteur, c’est que la Loi sur le cinéma a été approuvée le 15 juin 2022 par l’Assemblée nationale de la XVe législature lors de sa 3e session. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2023, permettant l’essor du 7e art du pays suivant la tendance mondiale à la hausse des ICC. Ainsi, le secteur se développera grâce à la création d’un environnement propice à la créativité des sociétés et à l’innovation artistique des cinéastes, tout en exploitant au mieux la diversité culturelle nationale, les avancées technologiques et compétences commerciales afin de créer des produits et services cinématographiques attrayants.



"Nous ambitionnons que cela créera des impulsions cinématographiques, constituant un véritable levier pour le développement culturel et économique du pays”, a souhaité Bùi Hoài Son. En espérant que le Vietnam pourra produire des œuvres influentes à l’image de la série télévisée dramatique de survie sud-coréenne Squid Game (Le jeu du calmar). En plus des énormes recettes engendrées, le métier traditionnel de confection de bonbons Dalgona en République de Corée a fait un grand retour en force grâce à son apparition dans la série.

Ainsi, 2022 est considérée comme une année florissante pour la filière culturelle et créative nationale. Cependant, ces industries nécessitent des investissements soigneux et durables afin que les produits culturels et artistiques ne manquent pas de cachet et de créativité, contribuant à préserver et à faire rayonner la culture vietnamienne. – CVN/VNA