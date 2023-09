Usine de fil Hoa Xa de la société par actions de textiles et d'habillements de Nam Dinh, l'une des sociétés de premier rang dans la production de fils pour le marché national et les exportations. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La stratégie de développement du textile et de l'habillement pour 2030, avec vision à l'horizon 2035, indique clairement que les exportations demeurent le principal moteur du développement et de la croissance du secteur.



En outre, son développement doit être associé à la protection de l'environnement, au respect des obligations et responsabilités sociales, des objectifs de développement durable et des engagements internationaux.



Pour survivre et se développer, le secteur vietnamien du textile et de l'habillement doit suivre la tendance du développement durable. Cependant, la transformation doit suivre une feuille de route pour que les entreprises s'adaptent dans le contexte où elles font de grands efforts pour se remettre des lourds impacts de l'épidémie de COVID-19 et d'une situation économique mondiale instable.



Selon des experts, le besoin urgent est de développer le secteur de manière durable, en économisant les ressources et en étant plus respectueux de l'environnement.



Selon Truong Thi Ai Nhi, experte de l'Institut pour le développement de l'économie circulaire (ICED), bien que le Vietnam soit le premier exportateur mondial de textiles et de vêtements, son secteur est dans une position vulnérable, principalement parce qu’il suit toujours la sous-traitance.

Ligne de production de vêtements pour exportation. Photo: VNA



Selon les dernières prévisions de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), la situation de la production et des exportations s'améliorera progressivement, mais les difficultés persisteront jusqu'à fin 2023.



En plus du manque de commandes, les entreprises devront faire face à la baisse des prix unitaires des produits.



Par conséquent, pour atteindre l'objectif de 39 à 40 milliards de dollars d’exportations en 2023, ainsi que pour mettre en œuvre efficacement la Stratégie de développement du textile et de l'habillement du Vietnam pour 2030, avec vision pour 2035, il faut des solutions synchrones.



L'Association vietnamienne du textile et de l'habillement recommande aux entreprises de se concentrer sur des questions fondamentales telles que trouver des solutions pour fidéliser les salariés et les clients, minimiser les dépenses non indispensables ...



Les experts recommandent aussi aux entreprises de diversifier leurs sources d’approvisionnement en matières premières, de développer et d'utiliser des matériaux renouvelables, de promouvoir une production plus propre et de fabriquer des produits respectueux de l'environnement, de construire et appliquer une base de données d'informations pour promouvoir la mise en œuvre du modèle d'économie circulaire...-VNA