La province de Ben Tre (Sud) met en œuvre le projet de plantation de 10 millions d'arbres pour la période 2021 – 2025. Photo : VNA



Ben Tre (VNA) - La province de Ben Tre (Sud) met en œuvre le projet de plantation de 10 millions d'arbres pour la période 2021 – 2025, ce répondant au projet du gouvernement sur la plantation d’un milliard d'arbres pour cette période.

Après plus de 2 ans de mise en œuvre, le projet a créé un grand impact, sensibilisant les gens sur le rôle et l'importance de planter des arbres, d'améliorer l'environnement et de répondre au changement climatique.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Ben Tre, Nguyen Minh Canh, a déclaré que la plantation d'arbres devenait non seulement une beauté culturelle mais aussi apportait également des avantages socio-économiques, améliorait la capacité de prévenir et de réduire les conséquences des catastrophes naturelles et de s’adapter au changement climatique et d'améliorer la qualité de l’environnement de vie.

Les dirigeants provinciaux déterminent que parallèlement au développement socio-économique, Ben Tre met l'accent sur la protection de l'environnement, l'utilisation économique des ressources naturelles, la construction d'espaces de vie sains et conviviaux, tout en accordant une attention particulière à la protection et à la plantation d'arbres et de forêts, a-t-il ajouté.



Au cours des deux années 2021 - 2022, Ben Tre a planté plus de 1,76 million d'arbres de toutes sortes. Le taux de couverture forestière augmente chacun année et atteint actuellement 1,83 %. De nombreux routes, bureaux, écoles, parcs, zones urbaines, parcs industriels... ont été végétalisés.

Sensibiliser des enfants sur la plantation d'arbres. Photo : VNA



En 2023, la province prévoit planter plus de 1,42 million d'arbres de toutes sortes. Pour atteindre cet objectif, Nguyen Minh Canh a appelé l'ensemble du système politique et les habitants à participer activement à la plantation d'arbres, au reboisement, à la protection des digues fluviales et maritimes, à la prévention de l'érosion des sols et de l'intrusion d'eau salée. Dans le même temps, les unités doivent sensibiliser à la protection des forêts, prévenir efficacement l'exploitation forestière illégale et la prévention et le contrôle des incendies de forêt ; …

Le vice-président du Comité populaire de la province Ben Tre a suggéré que les agences, les échelons, le Front de la Patrie et les organisations socio-politiques continuent à promouvoir la communication et à rehausser la prise de conscience des gens sur le rôle, les effets, la valeur de la forêt et du reboisement. Ben Tre doit examiner les emplacements éligibles à la plantation d'arbres pour mettre en œuvre rapidement son projet de plantation ; renforcer la gestion, la protection des arbres après la plantation, attribuer clairement les responsabilités à chaque commune, à chaque personne. - VNA