Hanoï, 30 juillet (VNA) – Le Centre de l’homme et de la nature (PanNature) et la Société pour la conservation de la vie sauvage (WCS-Wildlife Conservation Society) ont organisé le 29 juillet à Hanoï un échange de vue sur la protection de tigres et d’autres animaux sauvages au Vietnam.

Photo: Education pour la Nature-Vietnam



Selon le directeur de PanNature, Trinh Le Nguyen, le Vietnam a mis en œuvre le Programme national de conservation de tigres il y a cinq ans et signé l’engagement global concernant la protection de tigres il y a neuf ans. Le pays doit relever de nombreux défis pour concrétiser son engagement de doubler le nombre de tigres sauvages d'ici 2022, donné lors du Sommet mondial de tigres à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2010.

Pour rappel, en avril 2014, un programme national de conservation des tigres jusqu'en 2022 a été approuvé dans le but de protéger ces animaux, leur habitat et leurs proies afin d'enrayer la chute de leurs effectifs et d'améliorer progressivement leur population.



Le 29 juillet, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a déclaré que, si le nombre de tigres sauvages au Vietnam était inférieur à cinq en 2016, le nombre de captifs et de victimes du trafic s'est élevé à des centaines.



En 2017 et 2018, l'Education pour la Nature-Vietnam (ENV) a enquêté sur 17 établissements privés et a constaté que le pays comptait 296 tigres : 244 dans des établissements privés et 52 dans des zoos et des centres de conservation appartenant à l'État. Le nombre de tigres en captivité est passé de 54 en 2009 à 201 en 2017.



Entre temps, des peaux et des os d'au moins 228 tigres ont été saisis parmi les 600 cas de trafic d'espèces sauvages découverts au Vietnam au cours de ces 15 dernières années.



Les réseaux de trafiquants a poussé les tigres au bord de l'extinction, a déclaré la ENV, ajoutant qu'en 2017 et 2019, elle aurait enregistré 2.650 violations, dont 527 concernent la publicité, principalement sur les réseaux sociaux; 19 impliquant le stockage de parties ou de produits de tigre; et 24 affaires de trafic de tigres.



Des violations ont également été continuellement découvertes au cours du premier semestre de 2019.



La Journée internationale du tigre (29 juillet) est une occasion de sensibiliser davantage les gens du monde entier à la préservation du tigre. Les organisations de conservation ont appelé à des efforts communs pour les protéger et dire «non» aux produits à base de tigre afin que cet animal ne connaisse pas le même destin que le rhinocéros de Java, qui s'est éteint au Vietnam en 2010. -VNA