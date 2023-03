Photo : VNA

Phu Yen (VNA)- Dans le cadre du programme de recherche et de conservation des doucs langurs à pattes grises (Pygathrix cinerea) au Centre et dans les Hauts Plateaux du Centre, le Centre de protection de la biodiversité GreenViet, de Faune & Flore International (FFI) au Vietnam, en collaboration avec l’Office provincial de la protection des forêts et le Comité de gestion des forêts de protection du district de Dong Xuan, la province de Phu Yen (Centre), a mené une enquête de terrain et découvert de nombreux troupeaux des doucs langurs à pattes grises dans la forêt à la commune de Phu Mo (district de Dong Xuan).Les autorités de la province de Phu Yen et le Centre de protection de la biodiversité GreenViet ont proposé de nombreuses solutions pour protéger cet animal rare.Lors d’une enquête sur le terrain d'environ 1.700 hectares de forêt dans le district de Dong Xuan du 10 au 15 février 2023, des experts de GreenViet et les cadres du Comité de gestion des forêts de protection du district de Dong Xuan et la population locale ont constaté 8 troupeaux de doucs langurs à pattes grises avec un total de 30 individus. Le nombre des individus est estimé à 48 animaux. L'équipe a estimé qu'il y avait environ 15 à 20 troupeaux de cet animal vivant dans la forêt de protection du district de Dong Xuan.Hoang Quoc Huy, directeur adjoint du Centre GreenViet a proposé que Phu Yen devait mener une enquête approfondie sur le terrain pour avoir des informations complètes sur la population de cette espèce dans le district de Dong Xuan. Le Comité de gestion des forêts de protection du district de Dong Xuan et les gardes forestiers locaux doivent renforcer les patrouilles pour retirer les pièges illégaux dans la forêt et sensibiliser davantage la population locale de la valeur de la biodiversité forestière, empêchant ainsi les actes illégaux.En plus de la zone forestière du district de Dong Xuan, le douc langur à pattes grises est également présent dans le quartier résidentiel du hameau de Cam Tu, commune de Hoa Kien (ville de Tuy Hoa). Le centre GreenViet a proposé aux autorités de la province de Phu Yen de mener une enquête dans la zone de forêt naturelle de la commune Hoa Kien pour détecter d'autres populations dans la zone, le cas échéant, afin d'élaborer un plan de sauvetage et relocalisation du douc langur à pattes grises troupeau vers un habitat approprié.Le douc langur à pattes grises est un primate endémique du Vietnam et figure dans la Liste rouge mondiale - UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Cette espèce figure sur la liste des plantes et animaux forestiers menacés et donc précieux, appartenant au groupe IB selon l’arrêté gouvernemental No 06/2019 ND-CP publié le 22 janvier 2019.-VNA