Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et Bounthong Chitmany, vice-président lao. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 17 juillet à Hanoï Bounthong Chitmany, vice-président lao et une délégation de haut rang du Parti et de l'État lao, en visite officielle au Vietnam.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachaient toujours une grande importance et étaient déterminés à préserver, à cultiver et à développer constamment la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos.

Il a félicité les réalisations importantes obtenues par le Parti, l'État et le peuple lao au cours des dernières années, se déclarant que sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, le peuple lao surmonterait tous les défis et mettrait en œuvre avec succès la résolution du 11e Congrès du Parti et le Plan quinquennal de développement socio-économique.

Bounthong Chitmany a aussi félicité les réalisations globales que le Vietnam a réalisées au cours des dernières années, en particulier la réponse efficace à l'épidémie de COVID-19, la reprise et développement rapide et durable.

Le président vietnamien a suggéré que les deux parties doivent promouvoir le potentiel et les ressources internes pour faire de nouvelles percées dans la coopération commerciale et d'investissement ; rechercher conjointement des capitaux internationaux pour des projets reliant les principales infrastructures économiques du Laos aux eaux vietnamiennes afin de renforcer l'intégration, le commerce international, le développement autonome, durable et prospère.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs efforts pour améliorer l'efficacité de la coopération en matière d'éducation - formation, de soins de santé et augmenter la fréquence des vols commerciaux et de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux.

Entretien entre la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et Bounthong Chitmany, vice-président lao. Photo : VNA

Auparavant, Bounthong Chitmany s’est entretenu avec la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan. Les deux parties ont souligné la signification et la valeur des réalisations de coopération bilatérale, notamment durant 45 ans de mise en œuvre de la Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos. Elles se sont efforcées de maintenir leur coopération et mettre des projets de coopération, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19.

Dans l’avenir, les deux pays ont convenu de renforcer la coopération dans la défense et la sécurité, la culture et les sports, le transport et la communication, l’éducation et la formalité, la coopération décentralisée, etc. Les deux dirigeants ont souhaité promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement ; régler les difficultés des entreprises ; étendre la connectivité des infrastructures de transport, de l'énergie, des télécommunications, de l'économie numérique ; promouvoir le commerce aux frontières et continuer à régler la naturalisation des migrants libres et du mariage sans acte de mariage.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun. -VNA