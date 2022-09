Le riz vietnamien Lôc Troi au supermarché Carrefour. Photo : VNA



Paris (VNA) - Le riz vietnamien Lôc Troi continue à récolter un nouveau succès sur le marché français. Après sa première apparition dans les rayons des supermarchés E.Leclerc, la semaine dernière, cette fois-ci, c’est le tour des supermarchés Carrefour.

Le 6 septembre dernier, à l'hypermarché Carrefour Collagène en banlieue de Paris, a eu lieu la cérémonie de présentation du riz de marque "Cơm Vietnam Rice". Il s'agit des premiers lots de riz du groupe Lôc Troi introduits dans les enseignes de vente au détail de Carrefour totalisant de plus de 250 hypermarchés, et environ 3.000 supermarchés et supérettes dans toute la France.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, de la représentante du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Mme Nguyen Thao Hien, du maire de la région de Lorgne, M. André Yuste, et du directeur exécutif de Carrefour France, M. Rami Baitieh. Les représentants des exportateurs et importateurs et un grand nombre de clients y ont participé.

Selon Philipp Rosler, membre indépendant du Conseil d'administration du groupe Lôc Troi, cet événement porte une signification importante pour la France et le Vietnam car il s'agit du premier contrat commercial d’envergure mis en œuvre sur la base de l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et désormais, le riz vietnamien peut être exporté directement vers l'Europe.

"Ce n'est qu'un début et nous commençons par le meilleur. Cependant, la France n'est que notre première destination en Europe. Viennent ensuite l'Allemagne, l'Italie et toute la région. Outre la qualité. Avec la qualité du produit en termes de goût et rendement, nous pouvons garantir une production et une exportation stables", a souligné M. Rosler.

En tant qu'importateur pour les systèmes de distribution en France, M. Khiem Nhat Thanh, directeur général de T&T Food a exprimé sa fierté de pouvoir apporter les premiers grains de riz vietnamiens dans les grandes distributions françaises. Démarrant leur coopération en mars dernier, T&T Food et Lôc Troi ont réussi à apporter ce merveilleux riz aux grandes distributions françaises comme Carrefour et E.Leclerc. "Ce succès que nous avons réalisé, bien sûr grâce à nos clients comme Carrefour, mais aussi avec l’aide énorme du ministère de l’Industrie et du Commerce et du Département commercial de l’Ambassade de France", a souligné M. Khiem Nhat Thanh.

Avec l'ambition de consolider davantage la position du riz vietnamien sur le marché français, T&T Food devrait travailler avec les distributeurs pour présenter ce merveilleux riz aux consommateurs français. "Nous souhaitons en faire un riz de référence en France et faire découvrir ce merveilleux riz auprès des consommateur français qui ne consomment pas de la même manière des Asiatiques. Nous allons communiquer mais surtout éduquer nos consommateurs français à déguster ce riz", a partagé M. Khiêm.

Quant à lui, Rami Baitieh, directeur exécutif de Carrefour France, a informé de quelque 80 produits vietnamiens dans ses rayons que les consommateurs achètent avec bonheur : "Particulièrement, nous apprécions le produit phare et principal du Vietnam qui est le riz. Ce riz que les Vietnamiens font avec amour et avec beaucoup de sérieux et d’exigence. Cette exigence répond parfaitement aux critères de l’Union européenne et qui permet aux consommateurs de cuisiner de la manière la plus simple possible ce riz vietnamien", a-t-il partagé sans oublier d’exprimer ses remerciements à "toute l’équipe qui a œuvré pour la réalisation de cette fête de la lune au sein de nos magasins Carrefour en France."

Difficultés et défis

Pour conquérir ce marché difficile, le riz vietnamien a dû passer un processus d'efforts des agriculteurs, des entreprises d'import-export et surtout du ministère de l'Industrie et du Commerce dont notamment le Service commercial au sein de l’Ambassade du Vietnam en France.

Selon Nguyên Duy Thuân, directeur général du groupe Lôc Troi, dans le processus d'acheminement du riz vers le marché européen en général et en France en particulier, le groupe avait de nombreux avantages, mais aussi pas mal de difficultés.

En termes d'avantages, selon lui, ce sont les efforts des agriculteurs pour respecter le processus de production et assurer la qualité du riz ; l’appui de la communauté vietnamienne en Europe qui est toujours prête à soutenir les produits vietnamiens à base de riz ; des partenaires tels que T&T Food qui sont toujours prêts à l’aider à faciliter l'exportation de riz au Vietnam ; enfin et surtout, c'est le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce et des conseillers commerciaux, qui ont travaillé sans faille pour introduire les produits vietnamiens aux marché européen, y compris le riz.

Pourtant, M. Thuân a également indiqué un tas de difficultés : la formation des agriculteurs pour qu’ils soient en mesure de se conformer au processus de riziculture et de production du riz à exporter ; le planning des zones de production concentrées ; le respect des exigences en matière de semences, d'engrais et surtout la refus d’utilisation des travailleurs mineurs ; le respect de la réglementation spécifique sur la façon de cultiver, l’enregistrement de l’appellation géographique pour pouvoir retracer l'origine de la production lors de son introduction en Europe.

Selon M. Thuân, le groupe Lôc Troi a appliqué tous ces processus et s'est enregistré auprès des autorités locales, en particulier dans les provinces d'An Giang et de Kiên Giang, pour construire une zone de plantation exclusives pour le marché européen. "Nous espérons qu'avec les efforts de toutes les parties, le Vietnam pourrait devenir l'un des acteurs importants dans l'approvisionnement en riz du marché mondial".

Le rôle important du Service commercial au sein de l’Ambassade

Selon les données du Département général des douanes, en 2021, le Vietnam a exporté plus de 17.000 tonnes de riz vers la France pour 13 millions de dollars (en hausse de 7 % en valeur, en baisse de 7 % en volume par rapport à 2020), soit 2,9 % de la demande totale des importations de riz de la France.

Atteindre le marché de la vente au détail dans un pays européen nécessite une compréhension approfondie de la nature du marché et de la manière dont le système de vente au détail fonctionne sur ce marché. Puis il faut développer un plan d'action à long terme pour accéder et pénétrer ce marché exigeant. Avec cette particularité, il s'agit d'une mission dans laquelle le rôle des services commerciaux auprès des ambassades est extrêmement important.

Partageant son expérience, M. Vu Anh Son, chef du Service commercial au sein de l’Ambassade du Vietnam en France a déclaré : "Sur la base des spécificités du marché français, le Bureau commercial du Vietnam en France a signalé au ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et reçu ses instructions sur la mise en œuvre d'un plan à long terme pour faire entrer les produits vietnamiens aux systèmes de vente au détail en France, construire une marque nationale de haute qualité des produits vietnamiens sur ce marché".

Les produits à base de riz ont été sélectionnés comme pilote en raison des atouts spécifiques du riz vietnamien et du potentiel du marché français pour cet article. Depuis le début de 2021, le Service commercial vietnamien en France a déployé une série d'activités telles que l'étude de marché, la recherche d'opportunités, la sélection d'exportateurs, l'accès à un large éventail de partenaires d'importation, l'organisation d'activités promotionnelles… Objectif c’est d'amener le riz vietnamien vers la France.

Avec près de 68 millions d'habitants, la France est le deuxième en population en Union européenne, également le deuxième en vente au détail avec une valeur totale d'environ 470 milliards d'euros, après l'Allemagne. Parmi les dix plus grands groupes de distribution en Europe, quatre sont français. De plus, la France est aussi le pays qui compte une diaspora asiatique la plus ancienne et la plus importante de l'UE. La communauté vietnamienne en France est aussi la plus nombreuse en Europe avec près de 400.000 personnes.

Le succès de l'introduction du riz au marché français revêt une importance particulière dans la construction d'une marque nationale qui contribue à élargir la voie de l'intégration internationale pour l'agriculture et les agriculteurs vietnamiens. - VNA