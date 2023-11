Pour le développement durable du secteur de la pêche au Vietnam

Lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et orienter vers l'harmonisation des réglementations internationales et le développement durable du secteur de la pêche sont l'objectif et l'engagement du Vietnam. Ces derniers temps, le Vietnam a renforcé la coopération avec l'Union européenne (UE) pour le retrait du « carton jaune » sur la pêche INN.