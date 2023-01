Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement vient de dévoiler la Planification des ressources en eau pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, approuvée par le Premier ministre en décembre 2022.



Selon le Département de gestion des ressources en eau, la Planification est un plan intégré, mis en œuvre pour la première fois.



La Planification des ressources en eau vise une utilisation économique, efficace, équitable, raisonnée et polyvalente de la ressource, en assurant la sécurité nationale en la matière, la protection de l'environnement et l’adaptation au changement climatique. Elle est liée à d'autres plans sectoriels nationaux tels que ceux concernant la prévention des catastrophes et la planification de l'irrigation, l'énergie, le développement de l'électricité, etc. Elle constitue ainsi l'une des bases pour l'élaboration des plans sectoriels nationaux, régionaux et provinciaux d'exploitation et d'utilisation de l'eau.

Photo: VNA





Selon la Planification, d'ici 2025, 95 à 100% de la population urbaine devra accéder à l’eau propre et ce taux devra atteindre 65% en zone rurale. Il faudra également minimiser à 10 % les pertes d'eau dans le réseau d'ouvrages d'irrigation et dans les activités d'approvisionnement en eau. Il sera en outre nécessaire de chercher à faire face efficacement à la sécheresse et à la pénurie d'eau pendant la saison sèche dans le Centre méridional, les Hauts Plateaux du centre, le delta du Mékong, les régions éloignées et les îles…



Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Le Cong Thanh, la Planification jouera un rôle très important pour atteindre les objectifs de la stratégie décennale 2021-2030 de développement socio-économique.-VNA