Hanoi (VNA) - Le 21 avril est au Vietnam la Journée du livre et de la lecture. L’occasion pour les collectivités locales de rivaliser d’initiatives pour encourager la population à lire et à s’instruire.

Un grand nombre d'élèves et étudiants ont répondu présents lors de la Journée de la culture du livre et de la lecture 2023 au Musée de la province de Gia Lai (photo: VOV)

Expositions de livres, promotions, lecture gratuite, démonstrations calligraphiques… la Journée du livre et de la lecture a été célébrée joyeusement et dans un réel élan de créativité, partout au Vietnam.

Le 20 avril, la Bibliothèque de Hanoï a invité ses lecteurs à échanger sur le thème «Livre: Conscience-Renouvellement-Créativité». Elle a inauguré à cette occasion son projet intitulé «restauration de la bibliothèque publique».

A la cité impériale de Huê, s’est ouverte une exposition portant sur la rédaction des annales officielles de la dynastie Nguyên, ainsi que sur la poursuite des recherches et sur la préservation du patrimoine culturel de Huê. L’exposition présente le travail effectué par le Quốc Sử Quán, institution officielle des historiens de la dynastie Nguyên (1820-1945), ainsi que des livres consacrés à cette dynastie. Hua Ngoc Minh Châu, élève au lycée Nguyên Huê, l’a visitée.

“Moi, je lis beaucoup, mais surtout des oeuvres littéraires. J’espère que cette exposition donnera envie aux jeunes de se renseigner davantage sur l’histoire nationale», nous a-t-elle confié.

A Hô Chi Minh-ville, la Journée du livre et de la lecture a eu lieu du 19 au 23 avril. On aura notamment remarqué une exposition d’archives et de publications en l’honneur du 48e anniversaire de la libération totale du Sud et de la réunification du pays et de la Journée internationale des travailleurs.

Sur les Hauts plateaux du Centre, le musée de la province de Gia Lai a organisé une exposition de livres et une installation de livres en lançant un mouvement de lecture dans le milieu scolaire et universitaire. Nguyên Vo Ka Thy, du lycée Lê Loi, à Pleiku, y a répondu présente.

«Il y a ici toutes sortes de publications, mais ce je que préfère, ce sont des manuels et des livres d’histoire nationale, en particulier ceux consacrés au Président Hô Chi Minh. Mais j’aime aussi des traductions, comme «Tu es ce que tu lis» du professeur Robert DiYanni. C’est pour moi un vade mecum qui aide les gens à lire plus facilement. J’adore cette fête du livre», nous a-t-elle dit.

Produits par l’intelligence humaine, les livres font partie du patrimoine de l’Humanité. La Journée du livre et de la lecture vise à encourager les Vietnamiens à lire pour enrichir leurs connaissances mais aussi pour améliorer leur personnalité.