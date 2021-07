Un séminaire sur les adresses numérique. Photo : vnpost.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication a organisé à Hanoï un séminaire sur les adresses numériques visant à garantir que chaque famille en dispose une.

Selon le Programme national de transformation numérique, le ministère de l'Information et de la Communications a été chargé de développer le code d'adresse postale - Vpostcode -pour fournir des informations sur le code et l'emplacement de n'importe quel endroit à travers le pays. Vpostcode peut créer des adresses numériques, rechercher des adresses numériques, donner des directions sur la carte, enregistrer les informations sur l’adresse numérique des utilisateurs, partager des adresses numériques, etc., d'attribuer des adresses numériques à 23,4 millions d’endroits.

Cependant, il n’y a pas encore de document administratif officiel stipulant que le Vpostcode est une adresse numérique et qu'il n'y a pas de réglementations sur la notification, l’enregistrement des adresses Vpostcode pour chaque emplacement, bâtiment ou maison. Vpostcode n’est pas encore utilisé par les gens dans la vie quotidienne.

Selon le chef adjoint du Département de la gestion des entreprises, Nguyen Trong Duong, pour résoudre les lacunes ci-dessus, dans le temps à venir, le ministère va construire une Plateforme d'adresses numériques (base de données sur les adresses numériques) ; notifier et joindre des plaques d'adresse numérique à chaque établissement, maison et emplacement où une adresse numérique est créée ; établir une Carte numérique nationale basée sur la base de données nationale sur les adresses numériques. La base de données nationale des adresses numériques sera partagée pour les agences, organisations et entreprises.

Le directeur général adjoint de Vietnam Post, Nguyen Quoc Anh, a déclaré que son agence avait collecté plus de 23 millions d'adresses, dont plus de 21 millions ont été vérifiées.

Mme Nguyen Vu Hong Thanh, directrice du Service postal dudit ministère, a souligné la nécessité de créer les adresses numériques.

En plus des facteurs techniques et technologiques, Mme Thanh a suggéré que les avantages des adresses numériques devraient être clarifiés. Les réglementations sur la création d'adresses numériques doivent être claires, avec des exigences et des principes de participation très précises.

La structure de l'adresse numérique devrait se composer de 10 caractères numériques : les 5 premiers caractères sont l'indicatif régional (attribué à l'unité administrative de niveau de quartier et communal et à l'unité administrative équivalente), les 5 caractères suivants sont le code d’extension (attribué à chaque bâtiment, maison ou tous les endroits à adresser. Ce code d'extension est unique pour chaque zone).

L’édification de la base de données d'adresses numériques est l'une des tâches menées, conformément à la décision du 15 juin 2021 concernant l’approbation de la Stratégie de développement de l’e-gouvernement, vers le gouvernement numérique pour la période 2021-2025, de vision de 2030. -VNA