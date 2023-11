La permanente du Secrétariat du Parti Truong Thi Mai (6e à droite), présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti, reçoit une délégation du Parti du nouvel Azerbaïdjan au pouvoir. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La permanente du Secrétariat du Parti Truong Thi Mai, présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti, a reçu à Hanoï une délégation du Parti du nouvel Azerbaïdjan au pouvoir, conduite par Tahir Budagov, son vice-président, aussi chef du Bureau du Parti, en visite de travail au Vietnam du 19 au 24 novembre.Tahir Budagov a hautement apprécié les relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan, affirmant que l'Azerbaïdjan prenait en haute considération et donnait la priorité aux relations avec le Vietnam, considérant le pays comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique.Exprimant sa joie devant la signature par les deux parties d’un nouvel accord de coopération, Tahir Budagov a affirmé que la partie azerbaïdjanaise coordonnerait activement avec la partie vietnamienne pour le mettre en œuvre efficacement.De son côté, Truong Thi Mai a estimé que cette visite de la délégation du Parti du nouvel Azerbaïdjan et la signature de l'accord de coopération entre celui-ci et le Parti communiste du Vietnam constituait une étape importante dans les relations entre les deux parties.Elle a félicité les réalisations que l'Azerbaïdjan a accomplies sous la direction du Parti du nouvel Azerbaïdjan.Les deux dirigeants ont discuté de la situation des deux Partis et des deux pays, passé en revue les étapes importantes des relations bilatérales et ont exprimé leur confiance en le développement des relations Vietnam-Azerbaïdjan dans tous les domaines.- VNA