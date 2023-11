Cérémonie de remise d'étangs résistants au changement climatique à Dak Lak. Photo: VNA Cérémonie de remise d'étangs résistants au changement climatique à Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en coopération avec le Conseil de gestion des projets d'irrigation (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), a remis le 31 octobre des étangs résistants au changement climatique dans le village de Thanh Binh, commune d'Ea Kenh, district de Krong Pac, province de Dak Lak sur les Hauts Plateaux du Centre.Il s'agit d'une activité dans le cadre du projet de «Renforcement de la résilience de la production agricole à petite échelle face à l'insécurité hydrique due au changement climatique dans les Hauts Plateaux du Centre et la côte du Centre-Sud du Vietnam» (SACCR). Le projet est financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par le PNUD, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que les Comités populaires des provinces de Dak Lak, Dak Nong, Khanh Hoa, Ninh Thuan et Binh Thuan.Pendant les mois de pointe de la saison sèche, de décembre de l'année précédente à mars de l'année suivante, Dak Lak est toujours confrontée à un manque d'eau pour irriguer les cultures. Selon les statistiques du secteur agricole de Dak Lak, fin mars 2023, plus de 1.300 hectares de riz et d’autres cultures étaient asséchés, entraînant une possibilité de perte totale. Sans oublier de 160.000 hectares de café, durian, poivrier, macadamia et arbres fruitiers qui sont en proie à une sécheresse prochaine.Ledit projet soutient la construction d'étangs résilients au changement climatique pour les ménages pauvres et quasi pauvres, notamment des minorités ethniques. À Dak Lak, la construction de 70 étangs dans les districts de Krong Pac et Ea Ka a été achevée. La capacité totale des 70 étangs est de plus de 60.000 m3 d’eau capables de couvrir une superficie d'irrigation de plus de 52 hectares.S'exprimant lors de la cérémonie de remise des étangs, Mme Ramla Khalidi, représentante en chef du PNUD au Vietnam, a déclaré qu'un total de 260 étangs seraient livrés à Dak Lak dans le cadre du projet, démontrant la coopération efficace entre les autorités de tous les niveaux. Elle a espéré que ce modèle d'étang résilient au changement climatique du projet serait reproduit largement dans la communauté.Mis en œuvre de 2021 à 2026, ce projet du PNUD vise à construire au total 1.507 étangs, pour améliorer la sécurité de l'eau et protéger les ressources des foyers de paysans pauvres. -VNA