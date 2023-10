Moscou (VNA) - Le chef de la République de Tchouvachie (Russie), Oleg Nikolaev, a eu le 9 octobre à Tcheboksary une séance de travail avec des journalistes du Vietnam, de Biélorussie, d'Arménie, du Kazakhstan et du Tadjikistan.Répondant à la question du correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Russie sur les possibilités de coopération entre la République de Tchouvachie et le Vietnam, Oleg Nikolaev a affirmé que les autorités de la République de Tchouvachie participeraient activement à des activités de fourniture d’informations sous des formes appropriées, afin que les hommes d'affaires vietnamiens puissent devenir partenaires de leurs homologues de la République de Tchouvachie.S’agissant des domaines potentiels de coopération entre la République de Tchouvachie et le Vietnam, Oleg Nikolaev a déclaré que la République de Tchouvachie possédait de nombreux domaines uniques, dont l'électrotechnique, la fabrication de tracteurs et les produits chimiques.Oleg Nikolaev a ajouté que la République de Tchouvachie disposait de nombreux autres domaines forts pour développer des coopérations avec le Vietnam, estimant qu'il était important que les entreprises des deux pays se rencontrent et discutent pour trouver des points communs.-VNA