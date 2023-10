Hanoi (VNA) - Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte effectuera une visite officielle au Vietnam les 1er et 2 novembre, à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. C'est la troisième fois qu’il se rend au Vietnam en tant que Premier ministre néerlandais.



Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Photo: VNA

Les deux pays ont établi un "Partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau" en octobre 2010, ainsi qu'un "Partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire" en juin 2014, qui a été élevé au rang un "Partenariat intégral" lors de la visite du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam en avril 2019.

La prochaine visite officielle du Premier ministre Mark Rutte au Vietnam devrait continuer à porter les relations de coopération à une nouvelle hauteur, dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973 - 2023).

Les Pays-Bas sont le plus grand investisseur du Vietnam en Europe, avec un fonds de 13,7 milliards de dollars. Le commerce bilatéral a atteint 8,37 milliards de dollars en 2021, en hausse d'environ 10% par rapport à 2020, puis 11,1 milliards de dollars en 2022.

S’agissant des relations d'amitié étroite entre les deux pays, l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a déclaré que les Pays-Bas et le Vietnam sont naturellement devenus des partenaires sur la base de domaines prioritaires, notamment l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau, l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'économie maritime et les services logistiques.

Le Vietnam et les Pays-Bas partagent de nombreux points communs. Les deux pays ont des économies basées sur le commerce et les investissements internationaux, de vastes deltas ; sont tous confrontés à de graves problèmes d’eau et de changement climatique. Les deux pays ont des secteurs agricoles orientés vers l’exportation. En tant que petits pays, ils ont appris à promouvoir l'état de droit international et le système de relations multilatérales, a indiqué l’ambassadeur Kees van Baar.

La coopération entre les deux pays ne se limite pas au niveau gouvernemental, les relations entre les universités, les instituts de recherche, les entreprises et les organisations sociales des deux pays étant également très étroites et profondes, a-t-il ajouté.

Un demi-siècle de coopération et de développement montre que le potentiel et les opportunités de coopération entre les deux parties restent très vastes.

Dans les temps à venir, les dirigeants vietnamien et néerlandais ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (UE) (EVFTA) et de coopérer ensemble pour devenir des centres de transit des marchandises endommagées dans l'Europe et l'ASEAN. Les Pays-Bas et le Vietnam contribuent également activement à la promotion et au développement du partenariat stratégique UE-ASEAN, le renforcement des relations entre les deux organisations dans les deux régions d'Asie et d'Europe étant également un facteur important pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde en général.

Selon l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas , Ngô Huong Nam, le Vietnam et les Pays-Bas sont aujourd'hui des partenaires importants et prioritaires l'un pour l'autre. Il a également exprimé l'espoir que lors de la prochaine visite du Premier ministre Mark Rutte au Vietnam, les entreprises néerlandaises de haute technologie investiront sur le marché vietnamien, contribuant ainsi au renforcement des relations entre les deux pays.

La prochaine visite officielle du Premier ministre Mark Rutte au Vietnam constituera une étape importante, ouvrant un avenir prometteur pour la coopération bilatérale dans les années à venir. -VNA

