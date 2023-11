Hanoi (VNA) – Lors de la 6e réunion Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative tenue mardi 14 novembre à Hanoi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de résoudre rapidement les procédures administratives encombrantes en vue de mobiliser et utiliser rapidement toutes les ressources pour le redressement et le développement du pays dans le contexte actuel.Il a également demandé de promouvoir la réforme administrative , d'améliorer l'environnement d'investissement et de créer les conditions les meilleures et les plus ouvertes pour les citoyens et les entreprises.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de la réforme administrative, contribuant à améliorer l'efficacité de l'appareil d'État, à libérer des ressources, à aider les entreprises à surmonter leurs difficultés et à promouvoir la croissance, à créer des emplois et des moyens de subsistance pour les personnes, à assurer la vie des travailleurs.Ces questions sont une préoccupation particulière pour le Parti, l'État, l'Assemblée nationale (AN), les concitoyens et électeurs de tout le pays, en particulier lors de la 6e session de la 15e AN qui est en cours.Grâce à l'attention et la direction étroites et drastiques des autorités centrales, de l'AN, du gouvernement, du Premier Ministre, ainsi que des efforts et de la haute détermination de tous les niveaux, branches, localités et membres du Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative, les travaux de réforme ont connu des changements positifs, obtenant des résultats assez complets sur 6 contenus: réforme institutionnelle, réforme des procédures administratives, réforme de l'organisation de l'appareil administratif de l'État, réforme de la fonction publique, réforme des finances publiques, construction et développement de l'administration et du gouvernement numériques, a indiqué le Premier ministre .En particulier, la réforme institutionnelle, la réforme des procédures administratives et la réforme de la fonction publique ont connu de nombreuses améliorations, contribuant ainsi à la stabilisation et à la promotion du développement socio-économique du pays, a-t-il souligné.Le Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative a tenu la 6ème session pour évaluer les résultats de ces travaux au cours des 10 premiers mois de 2023, discuter des orientations et des tâches de la réforme administrative au cours des derniers mois de l'année et des solutions pour surmonter les lacunes et les limites dans la mise en œuvre de la réforme administrative. -VNA