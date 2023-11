Dong Nai a attiré 50.758 milliards de dongs d'investissements nationaux et plus d'un milliard de dollars d'IDE entre janvier et octobre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les flux d'investissements nationaux au Sud-Est dépassent ceux d'investissements directs étrangers (IDE). De nombreuses localités de cette région se concentrent davantage sur l'attraction des investissements nationaux pour s'assurer d'une croissance durable.



Selon les statistiques du Comité de gestion des zones franches d'exportation et des zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville (Hepza), au cours des 10 premiers mois de l'année, les investissements nationaux dans les zones industrielles (ZI) se sont élevés à 17.955 milliards de dongs (764 millions de dollars), tandis que les IDE n'ont atteint que 184 millions de dollars.

Binh Duong encourage l'attraction d'investissements dans ses parcs industriels. Photo: VNA



À Binh Duong, les investissements nationaux injectés dans cette province se sont élevés à 71.443 milliards de dongs, tandis que les IDE ont atteint 1,3 milliard de dollars (31.500 milliards de dongs).



La province de Dong Nai a attiré 50.758 milliards de dongs d'investissements nationaux et plus d'un milliard de dollars d'IDE entre janvier et octobre (plus de 24.000 milliards de dongs).



Ces chiffres montrent que les investissements nationaux ont fait d'importants bonds en avant. Cela s'explique par la sélection de projets d'investissement des localités, en excluant les projets d'IDE utilisant des technologies obsolètes et causant une pollution de l'environnement. Une autre raison pour laquelle les investissements nationaux dépassent de loin les IDE est la pénurie de zones industrielles répondant aux exigences d'investisseurs étrangers dans de nombreuses localités de la région.



Vo Van Minh, président du Comité populaire provincial de Binh Duong, a estimé que les investissements nationaux à Binh Duong augmenteraient considérablement dans un avenir proche. Par conséquent, Binh Duong accordera une plus grande attention à l'attraction des capitaux vietnamiens, car ces derniers permettront d'assurer une croissance durable et de réduire la dépendance vis-à-vis des investissements étrangers. -VNA