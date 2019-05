Cérémonie de signature du procès-verbal entre les représentants de la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam et la Maison nationale d'édition et de publication du Laos. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – La Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam devra offrir chaque année au Laos entre 10 et 15 titres de livres de théorie politique de valeur du Vietnam, contenant chacun 1.000 exemplaires traduits en laotien relatifs à l’édification du Parti, du système politique et au problème de développement socio-économique du Vietnam.

Ces ouvrages sont destinés à la recherche et à la référence, contribuant au développement continu de l’amitié traditionnelle, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays Vietnam - Laos

Un procès-verbal en la matière a été signé le 23 mai à la ville de Da Nang (Centre) par les représentants de la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam et la Maison nationale d'édition et de publication du Laos.

En outre, la Maison nationale d'édition et de publication du Laos enverra chaque année deux ou trois cadres au Vietnam pour apprendre le vietnamien.

S’exprimant lors la cérémonie de signature, le directeur par intérim et rédacteur en chef de la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam, Pham Chi Thanh, a déclaré qu’en 2018, sa maison s'est coordonnée avec le ministère laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme pour la sélection de 15 titres de livres de théorie politique de valeur du Vietnam traduits en laotien. Ces ouvrages concernent l’édification du Parti, du système politique et le problème de développement socio-économique du Vietnam.

Il a souhaité voir la Maison nationale d'édition et de publication du Laos travailler étroitement avec le conseil de vérification des livres traduits en laotien pour assurer la qualité des livres.

La directeur et rédacteur en chef de la la Maison nationale d'édition et de publication du Laos, Vivanh Chanthakhot, a remercié la partie vietnamienne d'avoir aidé à construire un nouveau siège pour que sa maison puisse remplir sa tâche politique confiée.

Il a également souhaité voir la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam continuer de soutenir sa maison dans la formation personnelle, tout en proposant des cours de langue vietnamienne aux cadres laotiens. -VNA