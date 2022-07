Photo : comité d’organisation

Hanoï (VNA) - Le quiz en ligne sur l'histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos a vu, pour la sixième semaine (de 16h00 le 18 juillet à 15h00 le 25 juillet), la participation de plus de 94.120 personnes, dont plus de 94.000 Vietnamiens.

Parmi les participants, plus de 35.570 ont correctement répondu à toutes les 10 questions. Le premier prix a été remporté par Dinh Phuong Ly du lycée Quang Lai, district de Ba Vi, Hanoï.

Le quiz est disponible chaque semaine sur le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (dangcongsan.vn) et sur le réseau social VCNet à partir du 13 juin jusqu'au 5 septembre.

Tous les citoyens vietnamiens et étrangers âgés de 14 ans et plus sont éligibles pour participer au concours. -VNA