Hanoï (VNA) - La Sécurité sociale du Vietnam s'efforce de porter le nombre de personnes couvertes par l'assurance maladie à 91,05 millions, soit 92 % de la population nationale, d'ici la fin de cette année.

Quelque 19,04 millions de personnes, soit 37,7 % de la population active, devraient adhérer à l'assurance sociale et 15,21 millions (30 % de la population active) participeront à l'assurance chômage.

À cette fin, la Sécurité sociale du Vietnam a déclaré qu'il mobilisera ses forces pour la collecte des primes et l'expansion de la couverture d'assurance, améliorera le paiement des assurances, augmentera les inspections et les supervisions et réformera davantage le travail de communication, etc. -VNA