Hanoï (VNA) - Au 25 décembre, les inondations provoquées par de fortes pluies prolongées ont forcé plus de 9.900 personnes en Malaisie à s’évacuer vers des zones sûres.



Selon l'organisation malaisienne de la sécurité sociale, ces personnes ont été évacuées vers 121 abris temporaires contre les inondations dans quatre États du pays.



L'État de Kelantan a signalé trois décès d'enfants à la suite d'accidents lors d'inondations et a recommandé à la population d'accroître sa vigilance, d'assurer la sécurité des enfants et de se conformer aux instructions données par les autorités.-VNA