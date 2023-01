Des grues à tête rouge. Photo: Vnexpress

Hanoi (VNA) - Le projet "Intégration des objectifs de gestion des ressources naturelles et de conservation de la biodiversité dans la planification du développement socio-économique et la gestion des réserves de biosphère au Vietnam" (Projet BR) est financé par le Fonds pour l’environnement mondial (GEF) à travers le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).



Doté d’un budget de plus de 6,6 millions de dollars, il est mis en œuvre pendant cinq ans, de 2019 à 2024, dans les provinces de Dông Nai, Quang Nam et Nghê An.



Lors du séminaire sur le bilan de ce projet tenu lundi 26 décembre, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Vo Tuân Nhân a déclaré que 2022 est la troisième année de mise en service du projet.



De nombreuses activités clés ont été mises en œuvre avec de bons résultats tels que reproduction de théiers, de Bambusa longgissia (une espèce de bambou récemment découverte au Vietnam), d’Alpinia et de bambou dans la province de Nghê An, qui a contribué à améliorer les conditions de vie de 422 familles.



320 ménages ont bénéficié du sous-projet visant à développer des modèles de subsistance communautaires en association avec l’écotourisme dans les communes de Cam Kim et Cam Thanh de la ville de Hôi An, province de Quang Nam.



La représentante du PNUD au Vietnam, Ramla Al Khalidi, a reconnu les efforts du pays dans la promotion de la gestion globale des réserves de biosphère.



Elle a souligné qu’avec l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité (GBF) lors de la COP15 au Canada, "il est plus nécessaire que jamais de promouvoir une gestion globale durable des réserves de biosphère, contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux ambitieux précisés lors de COP15".



«Le PNUD demeure un partenaire du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement dans la promotion de programmes et d’initiatives sur la conservation de la nature et la biodiversité», a-t-elle affirmé. -CPV/VNA