Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, le Vietnam vient de recevoir le 3 août plus de 1,074 million de doses supplémentaires de vaccins AstraZeneca, achetés à AstraZeneca via la Société par actions de vaccins du Vietnam (VNVC) et octroyés par le gouvernement du Royaume-Uni.

Le lot de vaccins de VNVC, 659.500 doses, a été distribuée à Ho Chi Minh-Ville tandis que le don du Royaume-Uni, 414.880 dos, a été à la disposition de Hanoï.

Le ministère de la Santé a aussi décidé le même jour d’ajouter 319.000 doses à Ho Chi Minh-Ville et 284.000 doses à Hanoï.

Ainsi, lors des trois dernières distributions de vaccins (phase 16, 17, 18), Ho Chi Minh-Ville a reçu plus de 1,148 million de doses et Hanoï, plus de 868.800 doses.

En outre, les instituts, les hôpitaux et les unités du ressort central implantées à Ho Chi Minh-Ville et de Hanoï ont reçu respectivement 40.000 doses et 74.500 doses.

Alors, Ho Chi Minh-Ville est la localité la plus allouée avec plus de 4, 075 millions de doses, suivie de Hanoï, plus de 2,943 millions de doses. -VNA