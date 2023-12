Thua Thien - Hue (VNA) – La 32e édition des Olympiades d'informatique des étudiants vietnamiens ( Procon Vietnam ) et le concours régional de l'ICPC pour l'Asie - ville de Hue 2023 (2023 ICPC Asia Hue City Regional Contest) ont ouvert leurs portes le 6 décembre à la ville de Hue, dans la province de Thua Thien-Hue, au Centre.Il s’agit du plus grand concours mondial de programmation informatique au Vietnam, offrant aux étudiants l'opportunité de concourir. Les compétiontions ont été organisées conjointement par l'Association vietnamienne de traitement de l'information (VAIP), l'Association des étudiants vietnamiens et l'Université des sciences de Hue (Université de Hue) du 6 au 8 décembre.Le recteur de l'Université des Sciences de Hue, Vo Thanh Tung, a déclaré que les Olympiades d'informatique des étudiants vietnamiens visaient à créer un nouveau terrain de jeu, à encourager rapidement l'apprentissage des technologies de l'information et à rechercher de jeunes talents pour développer et construire une nouvelle nation.Les événements ont attiré la participation de 612 étudiants en technologies de l'information et de plus de 140 entraîneurs issus de 78 universités, collèges et instituts à travers le pays, ainsi que de 20 équipes composées de 60 étudiants provenant de 10 universités prestigieuses de 6 pays et territoires, dont la République de Corée, Taiwan (Chine), Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines.De plus, cette année, le comité d'organisation a également élargi la compétition aux élèves des lycées d'excellence. Parmi eux, 50 élèves de 21 lycées à travers le pays participent aux Olympiades d'informatique et 37 équipes de lycéens participent au concours régional de l’ICPC de l'Asie - ville de Hue en 2023.Les compétitions se déroulent entièrement en ligne, selon les normes internationales de notation. Le comité d'organisation sélectionnera une équipe gagnante pour assister à la finale mondiale de l'ICPC 2023, qui aura lieu au Kazakhstan en septembre 2024. Les 10 meilleures équipes seront sélectionnées pour assister à la finale de l'ICPC Asie-Pacifique 2023 prévue en mars prochain à Hanoï. -VNA