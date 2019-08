Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Plus de 400 universitaires venus des quatre coins du monde participent à la réunion régionale 2019 de la Young Scholars Initiative (YSI) qui a lieu du 12 au 15 août à Hanoï.



L’événement est co-organisé par l’YSI, qui est membre de l’Institut pour une nouvelle pensée économique (INET), en collaboration avec l’Université d’économie et de commerce (UEB), revelant de l’Université nationale de Hanoï.

C'est la première fois qu'une réunion régionale de l’YSI se tient en Asie. Les quatre éditions précédentes ont eu lieu en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Amérique du Nord.



Parmi les plus de 400 participants figurent 200 jeunes universitaires et 29 professeurs étrangers, les autres étant Vietnamiens.



L'événement offre aux participants une occasion de partager des idées et de diffuser une inspiration académique concernant les défis sociaux au 21ème siècle.

Il comprend neuf tables rondes et 50 séances de débat concernant les outils de recherche sur les réseaux sociaux pour traiter les inégalités; l'État et le marché dans le contexte de la montée du populisme en Asie; le coopérativisme de plateforme; les énergies renouvelables; l'économie; les opportunités et les défis dans la recherche urbaine intersectorielle; le centralisme occidental et le manque de diversité en économie; la restructuration économique mondiale ; le Vietnam et l’économie numérique…



La vice-rectrice de l'UEB, Nguyen Anh Thu, présidera notamment une table ronde sur le Vietnam et l'économie numérique, au cours de laquelle des experts nationaux et étrangers se pencheront sur l'évolution de la transformation numérique à l'échelle mondiale, l'avenir de l'économie numérique vietnamienne et les recommandations au gouvernement vietnamien et aux entreprises au milieu de la 4e révolution industrielle. -VNA