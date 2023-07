Photo : Vinaxad

Ho Chi Minh Ville (VNA) - Plus de 400 entreprises de 22 pays et territoires se sont inscrites pour participer au 21e Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam 2023 (Vietnam Medipharm Expo 2023) qui aura lieu à Ho Chi Minh-Ville du 3 au 5 août.Les exposants présenteront des produits de santé, des compléments alimentaires, du matériel médical, des services et équipements hospitaliers sur les 450 stands.Ce salon offrira aux organisations et aux entreprises l'opportunité d'échanger des expériences et de promouvoir la coopération pour améliorer l'efficacité de leur production et leur affaire.De nombreux séminaires se tiendront en marge de l'événement, notamment des séminaires sur la gestion des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, sur l'opportunité de développer de produits médicaux Indonésie-Vietnam, sur le potentiel d'innovation et les réalisations du secteur de la santé de Russie, et un forum d'affaires pharmaceutiques Vietnam-Inde.Des entreprises de la République de Corée accueilleront des séminaires présentant de nouvelles méthodes de traitement dans les domaines de la dentisterie, de l'ophtalmologie, de la cosmétologie, de la réhabilitation fonctionnelle... -VNA