Lors de la 16e exposition internationale Autotech & Accessories. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 17e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Autotech & Accessories 20210) qui réunira plus de 300 stands aura lieu du 20 au 23 mai à Ho Chi Minh-Ville.

Cette expo est conjointement organisée par la compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d’Asie (ATFA), la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (CCIV) et l'Association de l'industrie auxiliaire du Vietnam (VASI).

Selon les organisateurs, à cause de la pandémie de COVID-19, Autotech & Accessories 2021 sera organisée à la fois à Ho Chi Minh-Ville et en ligne. L’exposition en ligne se déroulera en trois phases: de 20 au 23 mai (en même temps que celle en présentiel), du 30 juin au 2 juillet et du 27 au 31 octobre à l’adresse www.virtualautotech.com.vn et www. autotechonline.com.vn.

L'exposition virtuelle appliquera des technologies modernes pour permettre aux visiteurs de se connecter avec les exposants, selon les organisateurs.-VNA